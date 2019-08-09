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Atambayev böyle teslim oldu!

Kırgızistan'da geçtiğimiz gün onlarca kişinin yaralandığı çatışmalar sonrası Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev, evine düzenlenen ikinci operasyonla gözaltına alınmıştı. O anların görüntüleri ortaya çıktı.

09 Ağustos 2019 Cuma 14:14

Kırgızistan'da yolsuzluk suçlamasıyla dokunulmazlığı kaldırılan eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'i gözaltına almak için evine düzenlenen silahlı operasyon, önceki gün Atambayev'in güvenlik güçlerine teslim olmaması sonrası yarıda kesilmişti.

Kırgızistan'da güvenlik güçleri, dün Atambayev'in tutuklanması amacıyla evine ikinci kez operasyon başlatmıştı. Başlatılan operasyon sonrası, Atambayev gözaltına alınmıştı. Atambayev'in kendisini almaya gelen güvenlik güçleriyle konuşması ve teslim olmasını gösteren görüntüler yayınlandı.

Operasyonlarda 85 kişi yaralandı

Güvenlik güçlerinin dün düzenlediği operasyonda bir polis ölmüş, bölge emniyet müdürü başından aldığı darbeyle komaya girmişti.

Eski Cumhurbaşkanının evinde bir buçuk aydır nöbet tutan destekçileriyle güvenlik güçleri arasında çıkan arbedede 85 kişi yaralandı.

Atambayev'in dokunulmazlığı Meclis tarafından 27 Haziran'da kaldırılmıştı.

Milli Güvenlik Devlet Komitesi Özel Harekat ekibi, mafya lideri Aziz Batukayev'in 2013'te yasa dışı olarak serbest bırakılmasıyla ilgili süren soruşturma kapsamında "tanık" sıfatıyla ifadesine başvurmak için Atambayev'in evine akşam operasyon düzenlemişti.

Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev, ülkeyi 2011-2017 yılları arasında yönetmişti.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 14:14
  1. Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev
  2. atambayev gözaltı

YORUM YAZ

  • boğaboğa1 sa önce
    Çok ayıp etmişler yaaa. Yolsuzluk dediğin nedir. Bir bağıracaksın iki defa da Allah, peygamber Kur-an, din elden gidiyor.... diyeceksin bütün işler çözülür.

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