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Gündem Atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı
Gündem

Atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı

Yeniakit Publisher
2023-10-07 01:06:00 - 2023-10-07 01:08:34
Atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre kamu kurumlarına yeni atamalar yapıldı. Gelir İdaresi Başkanlığına Bekir Bayrakdar, Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığına ise Yusuf Kıraç atandı.

Cumhurbaşkanlığı Kararıyla kamu kurumlarına üst düzey yönetici atamaları yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre; Gelir İdaresi Başkanlığına Bekir Bayrakdar, Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığına ise Yusuf Kıraç atandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na atamalar

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda Kamu Malı Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürü Yakup Tekin, Kamu Finansmanı Genel Müdürü Ömer Karademir, Borçlanma Genel Müdürü Yiğit Korkmaz Yaşar, Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürü Deniz Yılmaz, Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar oldu.

İşte diğer atamalar:

Özelleştirme İdaresi Başkanı Bekir Emre Haykır, Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Ali Rıza Özdemir oldu.
Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığı'na Yusuf Kıraç atandı.
KOSGEB Başkanlığı'na Ahmet Serdar İbrahimcioğlu atandı.


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