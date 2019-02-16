Atalanta Milan maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu ilk 11 oynayacak mı...

İtalya Serie A 24. hafta maçında milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan, Atalanta deplasmanına çıkıyor. Peki, Atalanta Milan Serie A maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? Hakan Çalhanoğlu ilk 11 oynayacak mı?

Atalanta Milan maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

16 Şubat Cumartesi günü(Bugün) saat 22.30'da başlayacak olan mücadele beIN Sports 3'ten canlı olarak yayınlanacak.

Milan eski günlerini arıyor

Milan tarihinde kazandığı 7 Avrupa şampiyonluğuyla dünyanın en başarılı kulüplerinden biri. Şampiyonlar Ligi’nde en son 2006-07 sezonunda şampiyon olan Milano ekibi, Serie A’da ise 2010-11 sezonundan beri zirveden uzak.

Yaşanan ekonomik sıkıntılar ve yönetim problemleriyle uzun süre şampiyonluk yarışından uzak kalan Milan bir diriliş içerisinde. Uzun yıllardır şampiyon olan Juventus diğer takımlarla arayı çok açsa da Milan farkı kapatmak istiyor.

Eski futbolcuları Gattuso’nun çalıştırdığı Milan, Serie A’da dördüncü sırada. Bu da gelecek sene Şampiyonlar Ligi’ne katılımın kapısını açıyor. Lig ve kupada 8 maçtır kaybetmeyen takım Ocak ayındaki transferlerle bir başka hava yakaladı.

Polonyalı Krzysztof Piatek ve Brezilyalı orta saha Lucas Paqueta takıma hemen uyum sağladı ve direkt katkı vermeye başladı. Özellikle Piatek attığı gollerle Milan’a birçok maçta nefes verdi.

Bu futbolcuların yanı sıra Chelsea’den kiralık gelen Tiemoue Bakayoko ve sakatlıktan dönen Lucas Biglia’nın durumu Gattuso’ya büyük bir tercih alanı sundu.



Çalhanoğlu'na çok güveniyor





Kasım 2017’de göreve gelen ve kariyerindeki ilk teknik direktörlük deneyimini Milan’da yaşayan Gattuso’nun en güvendiği isimlerden biri de Türk futbolcu Hakan Çalhanoğlu.

Frikik uzmanı Çalhanoğlu bu sezon ligde henüz gol sevinci yaşayamadı. Fakat Gattuso bunu problem etmiyor.

“Onun 90 dakika saha içinde ne yaptığına dikkat etmelisiniz. Ondan sahada daha fazla kalite bekliyorum. Çok iyi koşuyor ve mücadele ediyor. Konumunu iyi biliyor, koruyor ve Paqueta ile birlikte kalite veriyor” açıklamasını yapan İtalyan teknik adam sezon içerisinde sıkıntılı dönemler de yaşadı. Takım Aralık ayında üstüste 4 maçta gol bile atamayınca Gattuso’nun geleceği tartışılmaya başlandı. Fakat son dönemdeki performans biraz nefes aldırdı.

Milan, 23 haftası geride kalan ligde 39 puanla dördüncü sırada. Atalanta, Roma, Lazio gibi kulüplerin nefesi birer puanla ensesinde. Fakat zirveye de uzak değil. Ligde üçüncü Inter’in sadece 4 puan gerisindeler. Bu hafta da Atalanta deplasmanına konuk olacaklar.

8 maçtır yenilmeyen Milan, Inter’i 4-1, kupada Juventus’u 3-0 ile geçen Atalanta deplasmanında seriyi sürdürmek istiyor.

Gattuso’nun öğrencileri bu sene olmasa bile gelecek sene artık şampiyonluğu yakalamak istiyor.