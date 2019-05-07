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Atakumduyuyor sezona hızlı başladı

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu faaliyet programında yer alan ve 30 Nisan-02 Mayıs tarihlerinde Mersin’de 7 farklı branşta düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonaları sona erdi.

07 Mayıs 2019 Salı 14:32
Atakumduyuyor sezona hızlı başladı

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu faaliyet programında yer alan ve 30 Nisan-02 Mayıs tarihlerinde Mersin’de 7 farklı branşta düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonaları sona erdi.


Şampiyonaya Atakum İşitme Engelliler Spor Kulübü 4 sporcu ile katıldı. Şampiyonaya katılan sporculardan güreş branşında Şenol Aydın, 66 kiloda Türkiye ikincisi, Nevzat Akhisarlı 61 kiloda Türkiye üçüncüsü, Selim Büyük 74 kiloda Türkiye ikincisi olurken tekvando branşında yarışan Meryem Uzun ise Türkiye üçüncülüğü derecesini elde etti.


Kulüp Başkanı Tugay Kurtgözlü yaptığı açıklamada, "Kurulduğumuz günden bu yana katıldığımız her şampiyonadan ulusal başarı ile döndük. Bu gururu bize yaşattıkları için sporcularımıza tek tek teşekkür ediyorum. İşitme engelli bireyler için sporun önemi çok büyük bizler de bunun bilinciyle hareket etmekteyiz. Önümüzdeki günlerde bu çalışmalarımızı daha da geliştirmek adına bazı girişimlerimiz var. Kulübümüz Samsun yerelinde kurulduğumuz yıl olan 2015 yılı içerisinde istatistiksel olarak baktığımızda işitme engelliler spor kulüpleri arasında en çok başarıyı getiren ve bünyesinde en çok işitme engelli bireyi bulunduran sivil toplum kuruluşu olmuştur. Bizler bu başarının şehrimize gelmesi adına desteklerini esirgemeyen başta Atakum Belediye Başkanımız Sayın Cemil Deveci olmak üzere emek veren herkese teşekkür ederiz" dedi.

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Haber Tarihi: 07 Mayıs 2019 Salı 14:32
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