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Ekonomi Atak Faz-2’de ilk teslimatlar yapıldı
Ekonomi

Atak Faz-2’de ilk teslimatlar yapıldı

Türk savunma sanayisi tarafından geliştirilen Atak heliktopterinin Faz-2 versiyonunda teslimatlar başladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-18 16:52:00 -
Atak Faz-2’de ilk teslimatlar yapıldı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Atak helikopterinin lazer ikaz alıcı ve diğer elektronik harp sistemleriyle donatılmış, yerlilik oranı daha da artan Faz-2 versiyonunda ilk teslimatları Emniyet Genel Müdürlüğü ve Kara Kuvvetleri Komutanlığına yaptıklarını bildirdi. Demir, “Atak ilk kez Emniyet Genel Müdürlüğünün kullanımına sunuldu. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

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