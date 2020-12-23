"Atabeyler" kumpası davasının sanığı yüzbaşı Eren, bir davadan daha beraat etti

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kumpas davalarından olan "Atabeyler grubu" davasının sanığı eski yüzbaşı Murat Eren, "devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçundan yargılandığı davada beraat etti.

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında sanık Eren ve avukatı Muhammed Sarıkaya hazır bulunurken, davadaki kapalılık kararı nedeniyle duruşmaya izleyici alınmadı.

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, askeri mahkemede yargılandığı sırada Eren'e ceza veren heyetin FETÖ'den ihraç edildiğini ve isnat edilen suça konu delillerin üretilmiş olduğuna dair delillerin mevcut dava dosyasında bulunduğunu belirterek, sanık hakkında beraat kararı verilmesini talep etti.

Sanık Eren de savunmasında, 14 yılı aşkın süredir FETÖ kumpasıyla hakkında yargılama yapıldığını ve suçsuz olduğunu belirterek beraat talebinde bulundu.

Savunmaların ardından mahkeme heyeti, esasa ilişkin mütalaa doğrultusunda Eren'in beraatine hükmetti.

Eren, daha önce de Ankara Batı 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan yargılandığı davada beraat etmişti.

- "Cezaların FETÖ kumpası olduğu ortaya konulmuştur"

Karara ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Eren'in avukatı Sarıkaya, 2006'da diğer FETÖ kumpası davalarında olduğu gibi isimsiz bir ihbar e-postası ile müvekkili hakkında yargılama başlatıldığını söyledi.

Müvekkilinin uzun süre tutuklu kaldığını ve yapılan yargılamaların FETÖ kumpası olduğunun anlaşılması üzerine yeniden yargılama talebinde bulunduklarını aktaran Sarıkaya, Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesince Eren'in, "devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçundan yeniden yargılanmasına başlandığını ifade etti.

Mahkemenin savunmalar ve deliller doğrultusunda beraat kararı verdiğini açıklayan Sarıkaya, "Bu beraat kararıyla müvekkilimin 2006 yılından bu yana devam eden yargılama sürecinin ve almış olduğu cezaların, tamamen FETÖ kumpası olduğu hukuki olarak ortaya konulmuştur. Her ne kadar geç gelen adalet adalet olmasa da yüreklere bir nebze olsun su serpilmiştir." dedi.

Avukat Sarıkaya, bu kararla Eren hakkında açılan üç kumpas davasının ikisinde beraat kararı verildiğini, diğer davada ise yargılamanın devam ettiğini belirtti.