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Aktüel Ata yadigarı "gacer buğdayı" tohumları Kayseri'de yeşerecek
Aktüel

Ata yadigarı "gacer buğdayı" tohumları Kayseri'de yeşerecek

Kocasinan Belediyesi, ıslah edilerek 30 dönüm araziye ekilen tohumlardan elde edilecek gacer buğdayını, ekim alanının yaygınlaştırılması için çiftçilere dağıtacak

Yeniakit Publisher
2020-11-12 14:30:29 -
Ata yadigarı "gacer buğdayı" tohumları Kayseri'de yeşerecek

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde belediye, ıslah edilen ve 28 kromozomu ile genetiği bozulmadan günümüze kadar gelen gacer buğdayının ilk ekimini gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Hasanarpa Mahallesi'ndeki 30 dönüm arazide gacer buğday tohumlarının toprakla buluşturulduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, tarım alanında yapılan çalışmalarla Türkiye'ye model olduklarını belirtti.

Tarımda yapılan projeler ve farklı üretim metotlarıyla kırsal kalkınma modeline öncülük ettiklerini ve bu alandaki desteklerini artırarak sürdürdüklerini aktaran Çolakbayrakdar, "Bu doğrultuda gacer buğdayının Kocasinan'da ilk ekimini yapıyoruz. Hasadının ardından bölgemizdeki çiftçilerimize tohumları dağıtarak, kendi tohumumuz olan ve binlerce yıl bu topraklarda ekilen gacer buğdayını yeniden çiftçilerimizle buluşturmuş olacağız." ifadelerini kullandı.

Daha önce de çiftçilerin siyez buğdayı ekmeleri konusunda öncülük ettiklerini vurgulayan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"İki yıl önce bölgemizdeki çiftçi kardeşlerimize siyez buğdayının yaygınlaştırması konusunda bir farkındalık ve rehberlik etmiştik. Şimdi ise birçok mahallede siyez buğdayı ekilmeye başladı ve bu çalışmamız artarak devam ediyor. Bunun yanı sıra yeni bir çalışmamız sayesinde bölgemizin buğdayı olan gaceri, 30 dönümlük arazide toprakla buluşturduk. Yapılan çalışmalar önemli ve değerlidir. Çünkü genetiği değiştirilmiş tohumlar yerine insanlar kendi öz tohumlarına ulaşmaları noktasında yeniden geçmişe dönüyorlar. Tüm dünyada insanlar, eski topraklardaki eski tohumlarını yeniden bu topraklarda ekip, dikme noktasında bir çalışma içerisindeler. Bu doğrultuda Kocasinan Belediyesi olarak çalışmalar yürütüyoruz."

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin de "Ata tohumlarımızdan biri olan kimi bölgede kaplıca kimi bölgede ise kavılca grubundan olan ve Kayseri’deki yerel adıyla gacer diye bilinen yerel tohumun ekimini gerçekleştirdik. Ata tohumlarımızdan biri olan gacer buğdayının glüteninin düşük olduğu bilinmekte ve bu alanda çalışmalar yapılmaktadır." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Kocasinan Belediyesi tarafından ekimi yapılan gacer buğdayının tohumlarından elde edilen ürün, çiftçilere ücretsiz olarak dağıtılacak.

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