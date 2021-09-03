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Aktüel "Ata" tohumların çoğaltılarak üreticilere ulaştırılması kutsal bir görev
Aktüel

"Ata" tohumların çoğaltılarak üreticilere ulaştırılması kutsal bir görev

ATO Başkanı Baran, ata tohumu çalışmaları yürüten Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nü ziyaret ederek, “Ata tohumların çoğaltılarak üreticilere ulaştırılması kutsal bir görev” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-09-03 12:59:00 -
"Ata" tohumların çoğaltılarak üreticilere ulaştırılması kutsal bir görev

 yeniakit  Ankara 

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayesinde başlatılan ve Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen Ata Tohumu Projesi kapsamında çalışmaların yürütüldüğü Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

Ata tohumu muhafaza birimi ve bitki ıslah çalışmalarını inceleyen ve Enstitü çalışmaları hakkında bilgi alan Baran, “Yüzyıllardır Anadolu’da kullanılan genetiği ile oynanmamış “Ata” tohumların çoğaltılarak üreticilere ulaştırılması kutsal bir görevdir” dedi.

Anadolu topraklarında yetiştirilen ürünlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla 2017 yılında Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan Ata Tohumu Projesi’nin önemine değinen Baran; “Atalarımızın geçmişte kullandığı ve herhangi bir işleme maruz kalmadan, yıllar önceki haliyle kalmış doğal tohum, yerli tohum olarak da bilinen “ata” tohumunun çoğaltılarak üreticilere ulaştırılması kutsal bir görevdir. Yüzyıllardır Anadolu’da kullanılan ve genetiği ile hiç oynanmamış olan bu tohumlardan elde edilen sebze ve meyvelerin tohumlarının alınarak bir sonraki sezonun ekimi için çoğaltıldığı, bu döngü sayesinde ata tohumu varlığının korunması ile gıdaların gelecek nesillere bozulmamış şekilde ulaşmasının önemini gençler yıllar sonra anlayacaktır” diye konuştu.

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