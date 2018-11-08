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Ata sporları ve E-spor ilk kez tek çatı altında Maraton Fuarı'nda!

Türkiye’nin en kapsamlı ve en çok ziyaretçi ağırlayan spor fuarı olan Maraton İstanbul Fuarı bu yıl geleneksel ve modern sporları bir araya getirdi. 8-10 Kasım tarihleri arasında Yenikapı Gösteri Merkezi’ndeki fuara gelen ziyaretçilere; ata sporları ve e-spor etkinlikleri bir arada sunuluyor.

08 Kasım 2018 Perşembe 16:53
Ata sporları ve E-spor ilk kez tek çatı altında Maraton Fuarı'nda!

İstanbul Maratonu Fuarı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın katılımıyla bugün açıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından Yenikapı’daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde 8-10 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Türkiye’nin en kapsamlı ve en çok ziyaretçi ağırlayan spor fuarında, ünlü spor markaları, spor federasyonları, yerli ve yabancı maratonlar, master kulüpler, sivil toplum kuruluşları yer alıyor.

GELENEKTEN GELECEĞE SPOR

 “Sağlıklı Yarınlara Koş İstanbul” sloganıyla 11 Kasım Pazar günü düzenlenecek 40. Vodafone İstanbul Maratonu öncesi bugün başlayan “Maraton ve Spor Fuarı” geleneksel ve modern sporları bir araya getirdi.

Gelenekten Geleceğe Spor teması kapsamında, ata sporlarına tekrar hayat veren Dünya Etnospor Konfederasyonu etkinlikleri ile dijital çağın getirisi e-spor etkinlikleri ilk kez tek bir çatı altında bir araya geldi.

WR UYGULAMALI OYUNLAR İLE MAS GÜREŞİ BİR ARADA

Milletlere mal olmuş oyunların yeniden canlanması, bilinirliklerinin artması ve yaygınlaşması adına Maraton ve Spor Fuarı katılımcılarına Kuşak Güreşi, Mas Güreşi, Mangala ve Aşık Oyunu gibi kategorilerde de birebir uygulamalı eğitimler veriliyor.

Katılımcılar, teknoloji alanlarında çeşitli WR destekli oyun simülasyonları, drone yarışları, drone simülatörü, zayıflama ve spor aletlerinde yeni teknoloji ve trendleri deneme imkanı buluyorlar

‘Türkiye’nin En Spor Fuarı’ etkinlikleri içerisinde Drone Kodlama Eğitimleri, 3 Boyutlu Tasarım, 3D Kalemle Yetenek Atölyesi, Robotik Kodlama Atölyesi ve Tasarım Yarışmaları da ücretsiz yapılıyor. 

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 16:53
  1. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal

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