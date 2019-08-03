27 Temmuz'da gerçekleşen Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) üç ders sınav sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarının erişime açılmasının ardından, öğrenciler sonuçlarını öğrenmek için araştırmalarına başladı. Adaylar sınav sonuçlarına kullanıcı adı ve şifreleri ile beraber erişim sağlayacaklar. Peki ATA AÖF OBS 3 ders sınav sonucu nasıl öğrenilir? İşte sorgulama sayfası

ATA AÖF 3 ders sınav sonuçları açıklandı. 27 Temmuz Cumartesi günü gerçekleştirilen ve binlerce öğrencinin katıldığı ATA AÖF 3 ders sınav sonuçları obs.atauni.edu.tr adresinde erişime açıldı. Sınav sonuçlarına itirazda bulunmak isteyen öğrenciler, Öğrenim Yönetim Sistemi’nde (LMS) yer alan “Sonuç İtirazı” butonunu tıklayarak gerekli bilgileri doldurduktan sonra itirazlarını 6 Ağustos 2019 Salı günü saat 17:00'a kadar yapabilecek.

ATA AÖF 3 DERS SINAV SONUCU SORGULAMA

Mezuniyet Üç Ders Sınavına kimler girebilir?

Mezuniyet Üç Ders Sınavına 1, 2 ya da 3 dersten girilebilir.

Mezuniyet Üç Ders Sınavına girebilmek için herhangi bir başvuru yapmaya ya da ücret ödemeye gerek yoktur.

Mezuniyet Üç Ders Sınavı notu, dönem sonu sınavı notu yerine geçer. Başarı notu, sınav uygulanan her bir ders için dönem içi/ara sınav notu ile Mezuniyet Üç Ders Sınavı notunun yüzdelik oranları dikkate alınarak belirlenir (final ve bütünleme sınavlarında olduğu gibi). Öğrencinin harf notları; Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bağıl Değerlendirme Esasları çerçevesinde, dersin ilgili dönemdeki dönem sonu sınavı sonuçlarına göre daha önce oluşmuş olan harf notu aralıkları kullanılarak belirlenir.

Her ne sebeple olursa olsun Mezuniyet Üç Ders Sınavına katılamayan öğrenci için mazeret sınavı yapılmaz.

Mezuniyet Üç Ders Sınavı sonucunda mezun olamayan öğrenciler başarısız oldukları dersleri, bu derslerin bulundukları yarıyılda ders kaydı yaparak almak zorundadırlar.

Halen cezaevinde olup Mezuniyet Üç Ders Sınavına girme hakkı olan öğrencilerin sınavı, bu sınavın yapılacağı 15 sınav merkezindeki cezaevlerinden birinde yapılır.

Sınav merkezi tercih sayfası sadece Mezuniyet Üç Ders Sınavına giriş hakkı olan öğrenciler için aktif olacaktır. Mezuniyet Üç Ders Sınavı için sınava giriş belgeleri Öğrenci Bilgi Sisteminden (OBS) alınabilecektir.