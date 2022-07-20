At yalanı varsa inananı! Yalan habere cezayı işte bu yüzden istemiyorlar

Türlü yalan ve iftiralarla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti hükümetine "itibar suikasti" düzenleyen solak medyanın son hezeyanı bu kadar olmaz dedirtti.

Ceza almayacaklarını bilmenin rahatlığıyla hareket eden ve yalan içerikli uydurma haberler yayınlayan CHP yandaşı Halk TV yeni bir iftira daha ortaya attı.

Halk TV Yazarı Barış Soydan, AK Parti içindeki bazı önemli kişilerin ekonomide yaşanan kötü gidişattan rahatsızlık duyduklarını ve bu durumu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ilettiklerini iddia etti.

Soydan kaleme aldığı uydurma yazıda hayal ürünü olan şu ifadeleri kullandı:

"Hayati Yazıcı’nın da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ekonominin içinde bulunduğu duruma dair endişelerini aktarmaya çalıştığı, 'Acil bir şeyler yapma ihtiyacı var' dediği iddia ediliyor. Kulislerde konuşulanlara göre Erdoğan, Yazıcı’ya işlerin rayına gireceği, az kaldığı cevabını vermiş."

İsim vermeden AK Parti'de zaman zaman önemli görevlerde bulunmuş bir siyasetçinin Ankara'daki gayrimenkullerini elinden çıkardığının iddia edildiğini söyleyen Soydan şunları kaydetti:

"Buna dair, hem de parti içinde yapılan ilginç bir yorum var: 'Abi kaçıyorlar.' Bu bir yakıştırma olabilir. Ama parti tabanındaki psikolojiyi göstermesi açısından hayli ilginç bir yakıştırma"

"Kulis bilgisi" diyerek algı operasyonu yapan Soydan'ın söz konusu yazısı, "İşte bu yüzden yalan habere cezayı istemiyorlar. Yalan habere ceza gelse, bu yalanı uydurana savcı soracak. Kim o gayrımenkullerini satan AK Partili? diye. Cevap veremeyince sen mahalle dedikoducusu musun deyip hesap soracak. İşlerine gelmediği için 'artık habercilik de yapılamayacak' diye algı yapıyorlar" dedirtti.