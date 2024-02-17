At kestane yağının hiç duyulmamış faydaları: Beraber detaylara tek tek bakalım dedik! Buyrun
Kestane çeşidi olarak fazla kullanılmayan at kestanesi, genel olarak at kestane yağı yapında tercih edilmelidir. Ayrıca at kestanesinden kremde yapılmaktadır. Çünkü at kestanesi cilt için çok faydalı olan bir yağ türüdür. Doğal ağrı kesici özelliği de bulunmaktadır. Kestanenin faydaları nelerdir?, At kestanesinin cilde faydaları nelerdir?, at kestane yağının faydaları nelerdir?, işte bu soruların yanıtı…
At Kestane Yağının Faydaları Nelerdir?
-Özellikle varislere ve damar çatlaklarına düzenli şekilde kullanıldığı zaman tedavi etmektedir.
-Ayrıca kan dolaşımını da düzenlemektedir.
-At kestanenin yağı güneş kremi olarak da cilde uygulanmaktadır.
-Cilde çok faydalı olan bir yağdır. Kan dolaşımını artırdığı için cildin daha genç görünmesini de sağlamaktadır.
-Yine kan dolaşımı sayesinde el ve ayaklara sürüldüğü zaman ellerde ve ayaklarda olan şişliğin yok olmasını da sağlamaktadır.
-Saç diplerine uygulandığı zaman saç diplerinde oluşan kepeklenme gibi sorunları tedavi eder. Saçların dökülmesini azaltarak saçların dökülmesini önlemektedir.
-Bağırsakların çalışmasını sağlayarak bağırsaklarda oluşacak kabızlık gibi birçok hastalığa da iyi geldiği bilinmektedir.
-Sindirim sisteminin düzenli şekilde çalışmasını sağlayarak sindirim sorunlarının da önüne geçilmiş olmaktadır.
-Ayrıca hemoroid yani basur olarak hastalığın tedavisinde de kullanılmaktadır.
-Özellikle at kestane yağı kas ve eklem ağrılarına da iyi gelmektedir. Ağrıyan bölgeye masaj yaparak uygulayın ve ağrıların kesildiğini fark edeceksiniz. Ayrıca bu yağ romatizma ağrılarına da iyi gelmektedir.
-Vücutta birçok sebepten dolayı iltihap oluşmaktadır, bu iltihaplar ise at kestane yağının sayesinde kısa sürede kuruduğu bilinmektedir.
-Antioksidan bakımından da zengindir. Bu sayede vücudun direncini artırır ve vücudu hastalıklara karşı da korumaktadır.
-At kestane yağı en bilinen en doğal ağrı kesicidir. Ağrı kesici özelliği sayesinde vücuttaki ağrıların doğal yoldan azalmasını ve ağrının yok olmasını sağlıyor.
-Şişmelerde, burkulmalarda, çarpmalarda ve yaralanmalarda da kullanılmaktadır.
At Kestane Yağının Kullanımı Nasıldır?
Saç için kullanıldığında saç diplerine masaj yaparak uygulayın ve 1 saat boyunca bekleyin daha sonra yıkayın.
Yüze az miktarda uygulanmalıdır. Masaj yaparak hafta da 2 kez uygulanması yeterlidir.
Vücuda masaj yaparak uygulayın ve gece boyunca bekletin daha sonra yıkayın.
Ağız yoluyla da alınabilir.