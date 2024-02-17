At kestane yağının hiç duyulmamış faydaları: Beraber detaylara tek tek bakalım dedik! Buyrun

At Kestane Yağının Faydaları Nelerdir?

-Özellikle varislere ve damar çatlaklarına düzenli şekilde kullanıldığı zaman tedavi etmektedir.

-Ayrıca kan dolaşımını da düzenlemektedir.

-At kestanenin yağı güneş kremi olarak da cilde uygulanmaktadır.

-Cilde çok faydalı olan bir yağdır. Kan dolaşımını artırdığı için cildin daha genç görünmesini de sağlamaktadır.

-Yine kan dolaşımı sayesinde el ve ayaklara sürüldüğü zaman ellerde ve ayaklarda olan şişliğin yok olmasını da sağlamaktadır.

-Saç diplerine uygulandığı zaman saç diplerinde oluşan kepeklenme gibi sorunları tedavi eder. Saçların dökülmesini azaltarak saçların dökülmesini önlemektedir.

-Bağırsakların çalışmasını sağlayarak bağırsaklarda oluşacak kabızlık gibi birçok hastalığa da iyi geldiği bilinmektedir.

-Sindirim sisteminin düzenli şekilde çalışmasını sağlayarak sindirim sorunlarının da önüne geçilmiş olmaktadır.

-Ayrıca hemoroid yani basur olarak hastalığın tedavisinde de kullanılmaktadır.

-Özellikle at kestane yağı kas ve eklem ağrılarına da iyi gelmektedir. Ağrıyan bölgeye masaj yaparak uygulayın ve ağrıların kesildiğini fark edeceksiniz. Ayrıca bu yağ romatizma ağrılarına da iyi gelmektedir.

-Vücutta birçok sebepten dolayı iltihap oluşmaktadır, bu iltihaplar ise at kestane yağının sayesinde kısa sürede kuruduğu bilinmektedir.

-Antioksidan bakımından da zengindir. Bu sayede vücudun direncini artırır ve vücudu hastalıklara karşı da korumaktadır.

-At kestane yağı en bilinen en doğal ağrı kesicidir. Ağrı kesici özelliği sayesinde vücuttaki ağrıların doğal yoldan azalmasını ve ağrının yok olmasını sağlıyor.

-Şişmelerde, burkulmalarda, çarpmalarda ve yaralanmalarda da kullanılmaktadır.

At Kestane Yağının Kullanımı Nasıldır?

Saç için kullanıldığında saç diplerine masaj yaparak uygulayın ve 1 saat boyunca bekleyin daha sonra yıkayın.

Yüze az miktarda uygulanmalıdır. Masaj yaparak hafta da 2 kez uygulanması yeterlidir.

Vücuda masaj yaparak uygulayın ve gece boyunca bekletin daha sonra yıkayın.

Ağız yoluyla da alınabilir.