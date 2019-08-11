Asya ülkesinde Müslümanlar camiye akın etti, namaz iki kez kılındı Japonya'da bayram namazını idrak etmek isteyen Müslümanlar Tokyo Camii'ne akın etti, yoğunluktan dolayı namaz iki kere kılındı.

İslam dünyası dünyanın dört bir yanında Kurban Bayramı'nı kutluyor. Müslümanlar, sabahın erken saatlerinde bayram namazı için camilere akın etti. Japonya'da yaşayan Müslümanlar, Kurban Bayramı namazı için Tokyo Camii'ne akın etti. Yoğun katılım nedeniyle cami dolunca, bayram namazı iki kez kılındı.

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