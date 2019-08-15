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Asya ülkesinde dehşet! Çocukları, gözleri önünde timsaha yem oldu

Asya ülkesi Filipinler'de botla gezintiye çıkan bir ailenin nehre düşen çocuklarını timsah yedi.

15 Ağustos 2019 Perşembe 16:52
Asya ülkesinde dehşet! Çocukları, gözleri önünde timsaha yem oldu

Filipinler’in Balabac adasında bir aile, nehirde botla ilerlerken timsah saldırısına uğradı. Timsah, botun önünde bulunan 10 yaşındaki çocuğu kaparak bottan suya çekti ve ailesinin gözü önünde yedi.

"Saldırının olmadığı bir yıl geçirmedik"

Filipinler polisi, çocuğun vücut kalıntılarının nehrin kıyısına vurduğunu bildirdi. Artan Filipinler nüfusu, insanların timsahlara daha yakın bölgelerde yaşamasına sebep oldu.

Yerel yetkili Jovic Pabello konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 2015’ten beri timsah saldırısının olmadığı bir yıl geçirmediklerini belirtti. Geçtiğimiz şubat ayında, yine aynı bölgede bir balıkçı, timsah saldırısına uğrayarak hayatını kaybetmişti.

 

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 16:52
  1. Filipinler’in Balabac adası
  2. timsah
  3. Filipinler polisi
  4. Jovic Pabello

YORUM YAZ

  • emekliemekli35 dk önce
    baba ne yapmış cocuğu çekerken atlayacaksın o suya anında çocuğunla birlikte oturup tepinmişmi botun içinde öleceksen evladınla birlikte öl belki gözlerine parmaklarını sokar kurtarabilirdin veya ölebilirdin

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