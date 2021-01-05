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Aktüel Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
Aktüel

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Yeniakit Publisher
2021-01-05 13:04:27 -
Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

ANKARA (AA) - Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 937 Kovid-19 vakasıyla ülkedeki vaka sayısı 479 bin 693’e çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 58 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 9 bin 263’e, iyileşenlerin sayısı ise 448 bin 375’e yükseldi.

- Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte, yurt dışı kaynaklı 26, yurt içi kaynaklı da 2 olmak üzere, 28 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Bugüne kadar 58 bin 749 vaka görüldü, virüs nedeniyle 29 kişi hayatını kaybetti, 58 bin 497 kişi de iyileşti.

- Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte 32 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, böylece vaka sayısı 9 bin 50'ye çıktı.

Virüs nedeniyle son 24 saatte hayatını kaybeden olmadı.

Ülkede bugüne kadar 151 kişi hayatını kaybetti, virüs bulaşan 8 bin 127 kişi de iyileşti.

- Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte hayatını kaybeden olmayan ülkede, 527 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Bugüne kadar 8 bin 966 vakanın görüldüğü, 65 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, virüs bulaşan 4 bin 397 kişi iyileşti.

Kovid-19 Durum İdare Merkezince, dün, olağanüstü halin (OHAL) şubat sonuna kadar uzatılması için teklif verildiği açıklandı.

Olağan 1 aylık uzatma yerine "acil durum" kararnamesiyle 45 günlük uzatmanın nedeni olarak Tayland’da geçen ay görülen yeni bir dalganın ardından vakalardaki artış gösteriliyor.

Kararın, bugün Bakanlar Kurulunca onaylanması bekleniyor.

- Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezinden (CDC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte, yurt dışı kaynaklı 2 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Bugüne kadar virüs nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği Tayvan'da vaka sayısı 817'ye ulaştı.

Ülkede virüse yakalanan 697 kişi sağlığına kavuştu.

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