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Aktüel Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
Aktüel

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Yeniakit Publisher
2020-12-30 13:44:21 -
Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

ANKARA (AA) - Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1014 Kovid-19 vakasıyla ülkedeki vaka sayısı 472 bin 532’ye çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 68 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 9 bin 230’a, iyileşenlerin sayısı da 439 bin 509’a yükseldi. ​​​​​​​

- Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 26’sı yurt dışı kaynaklı olmak üzere 27 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Ülkede bugüne kadar 58 bin 569 vaka görüldü, virüs nedeniyle 29 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 58 bin 400 kişi iyileşti. ​​​​​​​

- Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde son 24 saatte 54 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 8 bin 779'a çıktı.

Son 24 saatte virüsten 3 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 146'ya ulaştı.

İyileşenlerin sayısı 7 bin 722’ye yükseldi.

- Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 250 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı, can kaybı olmadı.

Bugüne kadar vaka sayısı 6 bin 640’a çıkan ülkede, virüse yakalanan 61 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 212 kişi iyileşti.

- Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezinden (CDC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 2 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Bugüne kadar virüs nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği Tayvan'da toplam vaka sayısı 797'ye ulaştı.

Tayvan'da virüse yakalanan 666 kişi sağlığına kavuştu.

Tayvan’da, İngiltere'de görülen Kovid-19'un hızlı bulaşan türüne rastlanması üzerine, yetkililer, oturma izni olmayan kişilerin ülkeye girişlerinin askıya alındığını açıkladı.

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