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Aktüel Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
Aktüel

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Yeniakit Publisher
2020-12-20 13:34:27 -
Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

ANKARA (AA) - Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1754 Kovid-19 vakasıyla ülkedeki toplam vaka sayısı 459 bin 789'a çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 36 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 8 bin 947'ye, iyileşenlerin sayısı 429 bin 134'e yükseldi.

- Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1153 Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 500 bin 713'e çıktı.

Son 24 saatte 38 kişinin hayatını kaybetmesiyle, toplam ölü sayısı 7 bin 280'e yükseldi.

Ülkede bugüne kadar 437 bin 527 kişi iyileşti.

- Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 19 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Bugüne kadar 58 bin 422 vaka görülürken, virüs nedeniyle 29 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 58 bin 274 kişi iyileşti.

- Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde son 24 saatte 74 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 8 bin 153'e çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Kentte bugüne kadar virüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 129’a ulaştı, 6 bin 837 kişi sağlığına kavuştu.​​​​​​​

- Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 576 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı, can kaybı olmadı.

Vaka sayısı 4 bin 907'e çıkan ülkede, virüse yakalanan 60 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 41 kişi iyileşti.

- Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezinden (CDC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 3 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Bugüne kadar virüs nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 766'ya ulaştı.

Tayvan'da virüse yakalanan 627 kişi sağlığına kavuştu.

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