Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

ANKARA (AA) - Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1156 Kovid-19 vakasıyla ülkede toplam vaka sayısı 452 bin 988'e çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 21 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, ölenlerin sayısı 8 bin 833'e, iyileşenlerin sayısı 419 bin 282'ye yükseldi.

- Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte tespit edilen 1632 Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 495 bin 841'e çıktı.

Son 24 saatte Kovid-19'dan 27 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 7 bin 156'ya yükseldi.

Ülkede bugüne kadar 426 bin 729 kişi iyileşti.

- Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 12 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Singapur'da bugüne dek 58 bin 353 vaka görülürken virüs nedeniyle 29 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 58 bin 233 kişi iyileşti.

- Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde son 24 saatte 82 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 7 bin 804'e çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Kentte bugüne kadar virüsten 123 kişi yaşamını yitirdi. Virüse yakalanan 6 bin 439 kişi sağlığına kavuştu.​​​​​​​

- Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 15 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı, can kaybı olmadı.

Vaka sayısı 4 bin 261'e çıkan ülkede, virüse yakalanan 60 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 977 kişi iyileşti.

Tayland'da ilk Kovid-19 vakası 13 Ocak'ta tespit edilmiş, bu, Çin dışında görülen ilk vaka olmuştu.

- Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezinden (CDC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 7 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Bugüne kadar virüs nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği Tayvan'da toplam vaka sayısı 749'a ulaştı.

Tayvan'da virüse yakalanan 612 kişi sağlığına kavuştu.