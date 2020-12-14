Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
ANKARA (AA) - Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.
Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1339 Kovid-19 vakasıyla ülkede toplam vaka sayısı 450 bin 733'e çıktı.
Son 24 saatte virüs nedeniyle 24 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, ölenlerin sayısı 8 bin 757'ye, iyileşenlerin sayısı 418 bin 418'e yükseldi.
- Bangladeş
Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte tespit edilen 1799 yeni Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 492 bin 332'ye çıktı.
Son 24 saatte Kovid-19'dan 37 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 7 bin 89'a yükseldi.
Ülkede bugüne kadar 420 bin 896 kişi iyileşti.
Bangladeş hükümeti, Kovid-19 negatif sertifikası olmayan yolcu uçaklarının uçuşlarını askıya alma kararı aldı.
- Singapur
Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte, tamamı yurt dışı kaynaklı 5 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.
Singapur'da bugüne dek 58 bin 325 vaka görülürken virüs nedeniyle 29 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 58 bin 208 kişi iyileşti.
- Hong Kong
Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde son 24 saatte 82 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 7 bin 624'e çıktı.
Son 24 saatte virüs nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği kentte virüsten ölenlerin sayısı 118'e ulaştı. Virüse yakalanan 6 bin 266 kişi sağlığına kavuştu.
- Tayland
Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 28 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı, can kaybı olmadı.
Vaka sayısı 4 bin 237'ye çıkan ülkede, virüse yakalanan 60 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 940 kişi iyileşti.
Tayland'da ilk Kovid-19 vakası 13 Ocak'ta tespit edilmiş, bu Çin dışında görülen ilk vaka olmuştu.
- Tayvan
Tayvan Hastalık Kontrol Merkezinden (CDC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 4 Kovid-19 vakası tespit edildi.
Bugüne kadar virüs nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği Tayvan'da toplam vaka sayısı 740'a ulaştı.
Tayvan'da virüse yakalanan 606 kişi sağlığına kavuştu.