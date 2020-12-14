Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

ANKARA (AA) - Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1339 Kovid-19 vakasıyla ülkede toplam vaka sayısı 450 bin 733'e çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 24 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, ölenlerin sayısı 8 bin 757'ye, iyileşenlerin sayısı 418 bin 418'e yükseldi.

- Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte tespit edilen 1799 yeni Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 492 bin 332'ye çıktı.

Son 24 saatte Kovid-19'dan 37 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 7 bin 89'a yükseldi.

Ülkede bugüne kadar 420 bin 896 kişi iyileşti.

Bangladeş hükümeti, Kovid-19 negatif sertifikası olmayan yolcu uçaklarının uçuşlarını askıya alma kararı aldı.​​​​​​​

- Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte, tamamı yurt dışı kaynaklı 5 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Singapur'da bugüne dek 58 bin 325 vaka görülürken virüs nedeniyle 29 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 58 bin 208 kişi iyileşti.

- Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde son 24 saatte 82 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 7 bin 624'e çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği kentte virüsten ölenlerin sayısı 118'e ulaştı. Virüse yakalanan 6 bin 266 kişi sağlığına kavuştu.​​​​​​​

- Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 28 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı, can kaybı olmadı.

Vaka sayısı 4 bin 237'ye çıkan ülkede, virüse yakalanan 60 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 940 kişi iyileşti.

Tayland'da ilk Kovid-19 vakası 13 Ocak'ta tespit edilmiş, bu Çin dışında görülen ilk vaka olmuştu.

- Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezinden (CDC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 4 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Bugüne kadar virüs nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği Tayvan'da toplam vaka sayısı 740'a ulaştı.

Tayvan'da virüse yakalanan 606 kişi sağlığına kavuştu.