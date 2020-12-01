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Aktüel Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
Aktüel

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Yeniakit Publisher
2020-12-01 14:44:10 -
Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

ANKARA (AA) - Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1298 Kovid-19 vakasıyla ülkede toplam vaka sayısı 432 bin 925’e çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 27 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, ölenlerin sayısı 8 bin 418’e, iyileşenlerin sayısı da 398 bin 782’ye yükseldi.

- Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte, 8'i yurt dışı kaynaklı, 10 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Kovid-19 vakası sayısının 58 bin 228’e yükseldiği ülkede, bugüne kadar virüs nedeniyle 29 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 58 bin 134 kişi iyileşti.

- Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte tespit edilen 2 bin 293 yeni Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 467 bin 225’e çıktı.

Bangladeş'te ilk Kovid-19 vakası 8 Mart'ta tespit edilmiş, virüse bağlı ilk can kaybı ise 18 Mart'ta kaydedilmişti.

Son 24 saatte Kovid-19'dan 31 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 6 bin 675’e yükseldi.

- Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde son 24 saatte 82 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 6 bin 397’ye çıktı.

Hong Kong'da bugüne dek 109 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybederken virüse yakalanan 5 bin 360 kişi sağlığına kavuştu.

Hong Kong'da artan vakalar nedeniyle büyük düğün törenlerinin, dini etkinliklerin ve yurt içi turların da yasaklanacağı belirtildi.

- Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 10 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı, yeni can kaybı olmadı.

Vaka sayısının 4 bin 8’e çıktığı ülkede, virüse yakalanan 60 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 811 kişi iyileşti.

Tayland'da ilk vaka 13 Ocak'ta tespit edilmiş, bu, "Çin dışında görülen ilk Kovid-19 vakası" olmuştu.

- Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezinden (CDC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte, tamamı yurt dışı kaynaklı, 4 yeni vaka kaydedildi.

Bugüne kadar virüs nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği Ada'da, toplam vaka sayısı 679’a ulaştı.

Salgının başından bu yana aldığı etkili tedbirlerle virüsün yayılmasını engellemeyi başaran Tayvan'da 12 Nisan'dan bu yana iç kaynaklı vakaya rastlanmıyor.

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