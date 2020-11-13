Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

ANKARA (AA) - Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.



Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 29’u yurt dışı kaynaklı olmak üzere 191 Kovid-19 vakası tespit edildi.



Toplam vaka sayısının 28 bin 133’e yükseldiği ülkede, Kovid-19 testi pozitif çıkan toplam 25 bin 537 kişi iyileşti. Son 24 saatte virüs nedeniyle ülkede 1 kişi hayatını kaybetti. Ülkede bugüne kadar virüse yakalanan 488 kişi hayatını kaybetti.

- Güney Kore gelişmekte olan ülkelere Kovid-19 aşısı için 10 milyon ABD doları bağışlayacak.

Yonhap ajansının haberine göre, Devlet Başkanı Moon Jae-in, Mekong Nehri’ne kıyısı olan ülke liderlerinin katıldığı video konferansta, Kovid-19 aşı yardımı için gelişmekte olan ülkelere 10 milyon dolar katkıda bulunacağını açıkladı.

Başkan Moon, yardımın Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) aracılığıyla yapılacağını bildirdi.

Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX), Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) öncülüğünde, gelişmekte olan ülkelere koronavirüs aşı dağıtımını finanse etmek amacıyla başlatılmıştı. COVAX kapsamında 2021 sonuna kadar 2 milyar doz Kovid-19 aşısı tedarik edilmesi için üreticilerle müzakereler yürütülüyor.

- Moğolistan

Moğolistan'da başkent Ulan Batur'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle karantina ilan edildi.

Moğolistan resmi haber ajansı Monstame'de yer alan habere göre, bugün yerel saatle 23.00'te başlayacak karantina boyunca vatandaşlardan zorunlu ihtiyaçlar dışında evlerini terk etmemeleri istendi.

Tedbirler kapsamında yalnızca hastanelerin, eczaneler, gıda satan işletmeler ile enerji ve iletişim altyapısını sağlayan kurumların açık kalacağı duyuruldu.

Moğolistan'da uzun aradan sonra 9 Kasım'da ilk kez yurt içi kaynaklı vakaya rastlanmıştı.

1,4 milyon nüfuslu ülkede bugüne dek 412 vakaya rastlanırken virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

- Tayvan



Tayvan Hastalık Kontrol Merkezinden (CDC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 8 yeni vaka kaydedildi. Bugüne kadar virüs nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği adada, toplam vaka sayısı 597’ye ulaştı.



Salgının başından bu yana aldığı etkili tedbirlerle virüsün yayılmasını engellemeyi başaran Tayvan'da 12 Nisan'dan bu yana iç kaynaklı vakaya rastlanmıyor.



- Hong Kong



Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde son 24 saatte 6 yeni Kovid-19 vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 5 bin 437'ye çıktı.



Kentte son 24 saatte virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.



- Filipinler



Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1902 Kovid-19 vakasıyla ülkede toplam sayı 404 bin 713’e çıktı.



Son 24 saatte virüs nedeniyle 31 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, bugüne kadar ölenlerin sayısı 7 bin 752’ye yükseldi.



Filipinler'de Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 362 bin 903 oldu.



- Tayland



Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 9 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı, yeni can kaybı olmadı.



Vaka sayısının 3 bin 861'e çıktığı ülkede bugüne kadar virüse yakalanan 60 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 697 kişi de iyileşti.



Tayland'da ilk vaka 13 Ocak'ta tespit edilmiş, bu "Çin dışında görülen ilk Kovid-19 vakası" olmuştu.



- Singapur



Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 12 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.



Kovid-19 vaka sayısının 58 bin 114’e yükseldiği ülkede, bugüne kadar virüs nedeniyle 28 kişi hayatını kaybetti, 58 bin 2 kişi iyileşti.



- Bangladeş



Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1767 yeni Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 428 bin 965’e çıktı.



Ülkede son 24 saatte Kovid-19'dan 19 kişinin ölümüyle toplam ölü sayısı 6 bin 159'a yükseldi.



Bangladeş'te ilk Kovid-19 vakası 8 Mart'ta tespit edilmiş, virüse bağlı ilk can kaybı ise 18 Mart'ta kaydedilmişti.

