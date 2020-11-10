Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

ANKARA (AA) - Asya-Pasifik ülkelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.



- Filipinler



Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1347 Kovid-19 vakasıyla ülkede toplam sayı 399 bin 749’a çıktı.



Son 24 saatte virüs nedeniyle 14 kişinin hayatını kaybettiği ülkede bugüne kadar ölenlerin sayısı 7 bin 661’e yükseldi.

Filipinler'de Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 361 bin 919 oldu.

- Güney Kore



Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 29’u yurt dışı kaynaklı olmak üzere 100 Kovid-19 vakası tespit edildi, virüs nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti.



Toplam vaka sayısının 27 bin 653’e yükseldiği ülkede, Kovid-19 testi pozitif çıkan toplam 25 bin 160 kişi iyileşti.



Son 24 saatte virüs nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiği ülkede can kaybı 485’e çıktı.



- Bangladeş



Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1699 yeni Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 423 bin 620’ye çıktı.



Ülkede son 24 saatte Kovid-19'dan 25 kişinin ölümüyle toplam ölü sayısı 6 bin 108'e yükseldi.



Bangladeş'te şimdiye kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan 339 bin 768 kişi de iyileşti. Ülkede ilk Kovid-19 vakası 8 Mart'ta tespit edilmiş, virüse bağlı ilk can kaybı ise 18 Mart'ta kaydedilmişti.



-Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 8’i yurt dışı kaynaklı 9 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.



Kovid-19 vaka sayısının 58 bin 73’e yükseldiği ülkede, bugüne kadar virüs nedeniyle 28 kişi hayatını kaybetti, 57 bin 981 kişi iyileşti.



- Tayland



Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 4 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı. Yeni can kaybı bildirilmedi.



Vaka sayısının 3 bin 844'e çıktığı Tayland'da bugüne kadar virüse yakalanan 60 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 670 kişi iyileşti. Ülkede ilk vaka 13 Ocak'ta tespit edilmiş, bu "Çin dışında görülen ilk Kovid-19 vakası" olmuştu.



- Şanghay'da 186 kişi karantinaya alındı



Çin'in finans merkezi Şanghay'da, havalimanında çalışan yük görevlisinin Kovid-19 testi pozitif çıkmasının ardından 186 kişi karantina altına alındı.



Çin yönetimi yaptığı açıklamada, 80 binden fazla kişiye test yapıldığı bildirerek başka vaka bulunmadığını belirtti.



Öte yandan, Makao Yeni Tip Koronavirüs Müdahale ve Koordinasyon Merkezi, Çin’den gelen yabancıların aralık ayından itibaren Makao Özel İdare Bölgesi'ne (SAR) girmesine izin verileceğini bildirdi.

