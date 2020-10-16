Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış, Asya-Pasifik ülkelerinde sürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 24 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi. Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı olmadı, toplam vaka sayısı 85 bin 646'ya yükseldi. Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Virüsün bulaştığı 80 bin 759 kişinin iyileştiği ülkede, 253 kişinin tedavisi sürüyor.

Çin'in doğusundaki Çingdao kentinde hafta sonunda bir hastanede yurt içi kaynaklı vakaların ortaya çıkmasının ardından tüm kentte başlatılan toplu test çalışmasında 10 milyondan fazla kişiye nükleik asit testleri yapıldığı bildirildi. 9 milyon kayıtlı nüfusun ve 2 milyona yakın kayıt dışı iç göçmenin yaşadığı kentteki yaşayan herkesin test numunelerinin toplanmasının tamamlandığı bildirildi.

Hafta başından bu yana yürütülen toplu testlerde ise henüz yeni vakaya rastlanmazken, kalan testlerin sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyor.

Çingdao Göğüs Hastanesi'nde hafta sonunda 13 vaka tespit edilmiş, bunlar ülkede 15 Ağustos'tan bu yana görülen ilk yurt içi kaynaklı vakalar olmuştu.

- Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezinden (CDC) yapılan açıklamada, son 24 saatte 4 yeni Kovid-19 vakası görüldüğü, toplam vaka sayısının 535'e ulaştığı belirtildi.

Tayvan'da son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı ölüm kaydedilmezken, virüs nedeniyle bugüne kadar toplam 7 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 491 kişi de iyileşti.

- Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 4'ü yurt dışı kaynaklı 47 Kovid-19 vakası tespit edildi. Ülkede vaka sayısı iki haftadan sonra ilk kez 50'nin altına düştü. Toplam vaka sayısının 25 bin 35'e yükseldiği ülkede, Kovid-19 testi pozitif çıkan toplam 23 bin 180 kişi iyileşti.

Son 24 saatte 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 441'e yükseldi.

- Sri Lanka

Sri Lanka'da bir konfeksiyon fabrikasında ortaya çıkan Kovid-19 salgınından sonra başkent Colombo'da restoranlar ve eğlence mekanlarının ardından kentteki tüm sinemaların geçici olarak kapatılmasına karar verildi.

Salgını kontrol altına almak için başkent Colombo'nun bazı banliyölerinde sokağa çıkma yasağını uygulamaya koyan hükümet, okulları ve üniversiteleri kapatmış, toplu taşıma araçlarına kısıtlamalar getirmiş, halka açık toplu etkinlikleri yasaklamıştı. Ülkede dün de bazı kamu kurumlarının geçici olarak hizmet vermeyeceği açıklanmıştı.

Şimdiye kadar fabrika bağlantılı yayılan salgında 1791 kişide virüse rastlanırken, fabrikada bulunan ya da bunlarla irtibatlı 2 binden fazla kişi de evlerinde karantinaya alındı.

Sri Lanka'da bugüne dek 5 bin 244 Kovid-19 vakası görülürken, virüs nedeniyle 13 kişi hayatını kaybetti. Virüs bulaşan 3 bin 380 kişi iyileşti.

- Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte yurt dışı irtibatlı 4 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı. Yeni vakaların Etiyopya, Nijerya, Singapur ve İngiltere'den ülkeye gelen kişilerde görüldüğü belirtildi. Bugüne dek 3 bin 669 vakanın görüldüğü Tayland'da virüs tespit edilen 59 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 467 kişi iyileşti, 143 kişinin ise tedavisi sürüyor. Ülkede ilk vaka 13 Ocak'ta tespit edilmiş, bu, Çin dışında görülen ilk Kovid-19 vakası olmuştu.

- Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 3 bin 139 yeni Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 351 bin 750'ye çıktı. Ülkede son 24 saatte virüs nedeniyle 34 kişi hayatını kaybederken bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 6 bin 531'e yükseldi. Filipinler'de Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı da 294 bin 865'e ulaştı.

- Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 9 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı. Yeni vakalardan 8'inin yurt dışı irtibatı, 1'inin ise ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçilerin kaldığı bir misafirhaneyle bağlantılı olduğu ifade edildi. Bugüne kadar saptanan Kovid-19 vaka sayısının 57 bin 901'e yükseldiği ülkede, virüs nedeniyle 28 kişi yaşamını yitirdi, hastalanan 57 bin 764 kişi de iyileşti.

Singapur Sağlık Bakanlığı, salgının ortaya çıkmasının ardından Kovid-19 vakalarının çoğunun ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler arasında görüldüğünü, bu işçilerin kaldığı misafirhanelerdeki yayılmanın vaka artışında etkili olduğunu bildirmişti.



- Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte kaydedilen 1527 Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 386 bin 86'ya ulaştı. Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 15 kişinin ölümüyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 623'e yükseldi.

Bangladeş'te şimdiye kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan 300 bin 738 kişi de iyileşti.

Ülkede ilk Kovid-19 vakası 8 Mart'ta tespit edilmiş, virüse bağlı ilk can kaybı ise 18 Mart'ta kaydedilmişti.