Asya devinden beklenmedik karar! 'Yakında Türkiye'ye getireceğiz' diyerek duyurdular

İstanbul Beşiktaş'taki otelle hizmet veren Asyalı lüks otel zinciri Shangri La Grup Bölge CEO’su Kong Leong Chan Türkiye'ye yönelik yeni yatırım planlarıyla ilgili bilgiler verdi.



Dünya çapında 100’ün üzerinde oteli bulunan Asyalı lüks otel zinciri Shangri La Grup, 6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketinden etkilenen Hatay’da 300 konutluk konteyner kent inşa etti. AFAD işbirliğinde 1 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen Hatay Dostluk Kenti’nin açılışı için Türkiye’ye gelen Shangri La Grup CEO’su Kong Leong Chan Hürriyet'ten Şenay Büyükköşkdere'ye Türkiye'deki yeni yatırm planlarıyla ilgili bilgiler verdi.

Türkiye çok ilginç bir pazar

Shangri La Grubu’nun Türkiye’deki tek otelinin bundan 10 sene önce İstanbul Beşiktaş’ta açıldığını hatırlatan Kong Leong Chan, pazara ilişkin gözlemlerini şöyle anlattı: “Türkiye çok ilginç bir pazar. Doğu’yla Batı’yı birbirine bağlayan, çok stratejik konumda, genç bir nüfusa sahip ve doğası çok güzel bir ülke. Ne yazık ki pandemiden dolayı üç yılı kaybettik. Depremden sonra Türkiye’nin ne kadar cazip bir ülke olduğunu, hayatların ne kadar canlı olduğunu ve insanların ne kadar çeviklikle krizden çıkabildiğini gördük. Türk insanının dayanıklılığı ve adaptasyonu çok etkileyici. Bu çok önemli. Depremden sonra çok kısa bir süre içinde hayata dönebilmesi ülkeyle ilgili çok önemli bir gösterge.”

'Jen' adlı gençlere yönelik markamızı Türkiye'ye getirmeyi planlıyoruz

Grubun İstanbul’u iyi tanıdığını ifade eden Chan, “İstanbul pazarını iyi öğrendik. Türkiye büyük bir ülke ve biz kesinlikle başka şehirleri de bilmek, tanımak isteriz. Sadece İstanbul’la değil, başka şehirlerle de ilgileniyoruz. ‘Jen’ adında hedef kitlesi özellikle gençler olan bir markamız var. Bu markanın Türkiye için uygun olduğunu düşünüyoruz. Doğru zamanda doğru girişim imkânlarını değerlendireceğiz” şeklinde konuştu.

Turizm Ajansı

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