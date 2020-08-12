Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi

İSTANBUL (AA) - Asya borsaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin haber akışı ve ABD ile Çin arasında devam eden gerilim nedeniyle karışık bir seyir izledi.

ABD ile Çin arasında devam eden gerilim ve Kovid-19 tedavisine yönelik haber akışı Asya piyasalarında dalgalanmalara neden oluyor.

Pay piyasalarında karışık bir seyir izlenirken, altının ons fiyatı ise dünkü sert düşüşün ardından bugün 1.863 dolara kadar inse de bu seviyede güçlenen alımlarla tekrar 1.920 dolar seviyesine çıktı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 yükselişle 22.844 puandan günü tamamlarken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,6 değer kaybıyla 3.319 puana geriledi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 azalışla 38.367 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1 değer kazancıyla 25.136 puanda, Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 0,6 değer kazancıyla 2.432 puanda bulunuyor.



