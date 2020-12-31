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Ekonomi Asya borsaları yükseldi
Ekonomi

Asya borsaları yükseldi

2021'e girmeye sayılı saatler kala Asya borsalarında Japonya'da Nikkei 225 endeksi bu yılı yüzde 16, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 31 değer kazancıyla tamamladı - Yıllık yükseliş Çin'de Şanghay bileşik endeksinde yüzde 14'e, Hindistan'da Sensex endeksinde yüzde 16'ya yakın gerçekleşti

Yeniakit Publisher
2020-12-31 10:52:19 -
Asya borsaları yükseldi

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında, yarınki yılbaşı tatili öncesi alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Asya tarafında Japonya ve Güney Kore'de tatilin bugün başlaması nedeniyle açık olan piyasalarda sınırlı işlem hacmi görüldü.

Çin tarafında, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin 51,9 ile beklentilere yakın gerçekleşmesi sonrası Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,7 yükselerek 3.473 puandan kapandı.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 artışla 47.789 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,3 değer kazancıyla 27.231 puanda seyrediyor.


- Yıllık performans


Öte yandan bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yıkıcı etkilerine rağmen, Asya borsalarının çoğu 2020'yi yükselişle tamamladı.

2020'de bir önceki yıla göre Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 16, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 31 değer kazandı. Öte yandan yıllık yükseliş Çin'de Şanghay bileşik endeksinde yüzde 14'e, Hindistan'da Sensex endeksinde yüzde 16'ya yakın gerçekleşti.

Bu dönemde performans açısından Asya borsalarından negatif ayrışan Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 3,4 civarında geriledi.


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