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Ekonomi Asya borsaları yükseldi
Ekonomi

Asya borsaları yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-12-16 09:52:25 -
Asya borsaları yükseldi

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayılarındaki artış tedirginliklere neden olsa da hayata geçirilmesi planlanan destek paketlerine dair beklentiler ve aşı uygulamaları pay piyasalarını desteklemeye devam ediyor.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, kapanışa yakın yüzde 0,1 artarak 3.370 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 artarak günü 26.757,40 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 düşüşle 103,5 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 yükselişle 46.547 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,8 primle 26.413 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 kazançla 2.771 puanda seyrediyor.

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