  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Asya borsaları karışık seyretti
Ekonomi

Asya borsaları karışık seyretti

Yeniakit Publisher
2020-08-27 09:43:10 -
Asya borsaları karışık seyretti

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında dün gözlenen karışık seyir bugün de devam etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin haber akışı ve jeopolitik gelişmeler piyasalara yön veren temel faktör olurken, bugün başlayacak Jackson Hole konferansı kapsamında ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı değerlendirmeler yatırımcıların odağında bulunuyor.

Powell'ın Fed'in uzun zamandır beklenen yeni para politikası çerçevesi ve enflasyon hedefine dair ipuçlarının aranacağı konuşması öncesinde Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

Borsaların seyrinde, bugün Çin ve Japonya'da açıklanan verilerin karışık bir görünüm ortaya koyması da etkili oldu. Çin'de sanayi kesimi karları temmuzda yıllık yüzde 19,6 ile beklentilerin üzerinde artarken, Japonya'da tüm sanayi aktivite endeksi haziranda aylık yüzde 6,1 yükselişle piyasa öngörülerinin altında kaldı.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 artarak 3.344 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 düşüşle 23.209 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi 106 seviyelerinde yatay hareket etti.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,5 artışla 39.253 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 düşüşle 25.271 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 kayıpla 2.350 puanda seyrediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya'dan Türkiye'ye bomba teklif
Dünya

Rusya'dan Türkiye'ye bomba teklif

Rusya Helikopterleri Genel Müdürü Andrey Boginskiy, Türkiye ile helikopter üretimi için iş birliğine açık olduklarını söyledi.
Koronavirüse yakalanan Ali Babacan ile ilgili yeni gelişme
Korona Virüs

Koronavirüse yakalanan Ali Babacan ile ilgili yeni gelişme

Koronavirüse yakalanan Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan’ın sağlık durumu hakkında açıklama geldi.
Bu neyin kafası Yılmaz! CHP'nin kalemşörü iyice azıttı
Gündem

Bu neyin kafası Yılmaz! CHP'nin kalemşörü iyice azıttı

Tam 2 bin 500 liraya 1881 adet özel baskı diye Atatürk kitabı satan sözde gazeteci Yılmaz Özdil takipçilerini bile şaşırtan bir paylaşıma im..
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı