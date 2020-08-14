  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Asya borsaları Güney Kore hariç yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-08-14 10:03:18 -
Asya borsaları Güney Kore hariç yükseldi

İSTANBUL (AA) - Asya borsaları, Çin'de beklentilerden kötü gelen makro ekonomik verilerle güne karışık başlasa da kapanışa yakın Güney Kore hariç yükselişe geçti.

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede kullanılacak teşvik paketine ilişkin belirsizlikler ve Çin'de beklentilerden kötü gelen sanayi üretimine paralel Asya piyasalarında günün ilk saatlerinde karışık bir seyrin izlense de, ilerleyen saatlerde alışlar güçlendi.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi günü yüzde 0,2 yükselişle 23.289 puandan tamamlarken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,9 artışla 3.348 puan oldu. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 azalışla 106,8 seviyesinden işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi 0,4 değer kazancıyla 38.442 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 primle 25.348 puanda, Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 1,2 değer kaybıyla 2.407 puanda.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye sınırına asker yığdılar
Dünya

Türkiye sınırına asker yığdılar

Yıllardır Irak’ı kevgire çeviren PKK’ya yönelik Türkiye’nin düzenlediği başarılı hava operasyonlarının ardından Irak Sınır Muhafız Güçleri, ..
Kılıçdaroğlu'ndan teşkilatlara İnce talimatı
Gündem

Kılıçdaroğlu'ndan teşkilatlara İnce talimatı

4 Eylül'de Sivas'tan "Bin Günde Memleket Hareketi" başlatacağını açıklayan Muharrem İnce'nin konuşmasını tamamlamasının ardından CHP Lideri ..
Şamil Tayyar’dan çok konuşulacak sözler: Bunun Cumhur İttifakı'na zerre faydası olmaz
Siyaset

Şamil Tayyar’dan çok konuşulacak sözler: Bunun Cumhur İttifakı'na zerre faydası olmaz

CHP’den dışlanarak yeni oluşuma başlayacağı günlerdir konuşulan Muharrem İnce sessizliğini sonunda bozdu. AK Parti eski milletevekili Şamil ..
Satılık 2018 model Peugeot 301
Satılık 2018 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı