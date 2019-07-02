0553 313 94 23

Asya borsaları

02 Temmuz 2019 Salı 10:17
Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

ABD ve Çin'in ticaret müzakerelerini sürdürme ve ek tarife getirmeme konusunda anlaşmalarının ardından Asya tarafında oluşan pozitif seyir, jeopolitik risklerin yeniden gündeme gelmesi ve Hong Kong'da protestoların artması ile yerini dalgalı seyre bıraktı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, dün analistlerin kritik direnç olarak nitelendirdiği 3.000 puanı aşması sonrasında bugün kapanışa yakın yüzde 0,08 düşüşle 3.042,05 puanda seyrediyor.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, 21.784,22 puanla son iki ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından, yendeki güçlenmenin ihracatçı şirket hisseleri üzerinde yarattığı baskı ile kazançlarının bir kısmını geri verdi ve günü yüzde 0,11 artışla 21.754,27 puandan tamamladı.

Jeopolitik risklerin gündeme gelmesi sonrasında yatırımcıların güvenli liman alımlarıyla yene olan talep artarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kaybederek 108,3 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,33 azalışla 39.555,34 puanda, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,36 kayıpla 2.122,02 puanda bulunurken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi 28.542,62 puanla yatay seyrediyor.



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 10:17
  1. Asyaborsaları
  2. yurt dışı piyasalar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Öztürk Yılmaz CHP’den ayrıldı ama kafa aynı...
    1. Öztürk Yılmaz CHP’den ayrıldı ama kafa..
    2. Dünya bu olayı konuşuyor! Survivor'ın..
    3. Kılıçdaroğlu gaza geldi! 'Bundan sonra..
    4. Vestel, Venus ailesinin yeni üyesi..
    5. Dolar/TL, 5,6810 seviyelerinden işlem..
    6. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi..
    7. Asya borsaları
    8. FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon
    9. Şiddetli yağışlarda duvarlar çöktü! 16..
    10. Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a..
    11. Kadınlarda çikolata kistlerine dikkat
    12. Başından bıçakladığı genci böyle..
    13. TSK'da operasyon! Çok sayıda gözaltı..
    14. Husi güçleri Suudi Arabistan’ın Al..
    15. Türkeli’de yaz futbol okulu açıldı
    16. Sıcak asfalt serimi için belediye..
    17. FETÖ’nün TSK yapılanmasına 15 ilde..
    18. Fenerbahçe, Datome'nin sözleşmesini..
    19. Macron AB’ye fena köpürdü!..
    20. Nevşehir Belediyespor transfere hızlı..
    21. Badem göz estetiği yepyeni bakışlar
    22. Adana Büyükşehir Belediyesi’nde işten..
    23. İçişleri Bakanlığından "düğün" genelgesi
    24. İŞKUR iş ilanları İŞKUR kayıt SÇP..
    25. CHP’li belediyelerden sapkınlara destek
    26. Türkeli’de Fiziksel Aktivite ve..
    27. Göçerlerin Ardahan’a alınmaması..
    28. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu’ya..
    29. Dişlerde oluşan ağrılara dikkat
    30. Teröristler 22 sivili alıkoydu!
    CHP kodlarına döndü
    CHP kodlarına döndü
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmail Saymaz'a sert tepki: Şeyh değilim
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmail Saymaz'a sert tepki: Şeyh değilim
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız

    Günün Karikatürü

    2 Temmuz 2019
    Sokağı masalarla kapatıp, badigart koydular! İçkili mekan camiye geçişe izin vermiyor
    Sokağı masalarla kapatıp, badigart koydular! İçkili mekan camiye geçişe izin vermiyor
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor