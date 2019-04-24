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Asya borsaları

24 Nisan 2019 Çarşamba 11:08
Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

Makroekonomik veri gündeminin zayıf olduğu Asya borsalarında, Çin tarafından gelen haberler yakından takip ediliyor.

Çin'in ekonomiyi destekleyici yeni önlemler almayacağı beklentisi piyasalarda satış baskısı yaratırken, ticaret müzakerelerine yönelik Çinli yetkililerin 8 Mayıs'ta ABD'degörüşmelere devam edeceği haberleri ise düşüşleri sınırladı.

Gelişmeler sonrasında Çin'de Şanghay bileşik endeksi, 3.156,61 puanla son bir haftanın en düşük seviyesini görmesinin ardından gelen tepki alımlarıyla kapanışa yakın yüzde 0,09 arttı ve 3.201,61 puan oldu.

Japonya'da şubat ayı sanayi aktivite endeksinin piyasa beklentileri doğrultusunda yüzde 0,2 gerilemesinin ardından, Nikkei 225 endeksi yüzde 0,27 düşüşle günü 22.200,00 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,04'lük değer kaybıyla 111,8 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,16 artışla 38.633,17 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,51 azalışla 29.810,70 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,88 düşüşle 2.201,03 puanda seyrediyor.


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Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 11:08
  1. Asyaborsaları
  2. yurt dışı piyasalar

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