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Asya borsaları

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, yaklaşık 9 ayın en düşük seviyesini gördü

19 Aralık 2018 Çarşamba 10:11
Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

Japonya'da bugün açıklanan dış ticaret verilerine göre, kasımda geçen yılın aynı ayına kıyasla ihracat yüzde 0,1 ve ithalat yüzde 12,5 arttı. Piyasada ihracatın yüzde 1,8 ve ithalatın yüzde 11,5 yükselmesi bekleniyordu.

Zayıf dış ticaret rakamları ve yendeki güçlenmenin ihracatçı şirket hisselerini baskılaması ile Japonya'da Nikkei 225 endeksi, analistlerin kritik destek olarak nitelendirdiği 21.000 puanın altına inerek 20.880,73 puanla 28 Mart'tan bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Endeks, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla kayıplarının az bir kısmını telafi etse de günü yüzde 0,6 kayıpla 20.987,92 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise 112,194 ile 29 Ekim'den bu yana en düşük seviyeye gerilemesinin ardından yüzde 0,2 değer kaybıyla 112,345 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, 30 Ekim'den bu yana ilk kez 2.550 puan desteğinin altına inerken, kapanışa doğru yüzde 1,1 düşüşle 2.547,53 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 artışla 36.456,10 puanda, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 yükselişle 25.826,40 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,8 primle 2.078,85 puanda seyrediyor.


Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 10:11
  1. Asyaborsaları
  2. yurt dışı piyasalar

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