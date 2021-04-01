Astsubay KPSS taban puanları 2021 KPSS Astsubay alımı puanları
Astsubay alımları 2021 ile ilgili detaylar merak ediliyor. TSK astsubay alımları KPSS ile yapılmakta. Peki, Astsubay KPSS taban puanları 2021 nedir? İşte 2021 KPSS Astsubay alımı puanları
2021 yılında TSK bünyesine alınacak astsubaylar için KPSS taban ve tavan puanları dikkat çekiyor. Ön lisans ve lisans mezunu kişiler alımlara başvuru yapabiliyor. Peki, gerekli olan puanlar nedir?
Astsubay KPSS taban puanları 2021
TSK 2021 alımların lisans ve ön lisans mezunlarından alım yapacak. Alımlarda adayların başvuru yaptıkları birim için farklı taban ve tavan puanları isteniyor. İşte alımlarda birimlere göre puanları;
DZ. Bilgi Teknolojisi – Lisans: 66,79275 – Ön Lisans: 68,15172 DZ.
Elektronik – Lisans: 60,57575 – Ön Lisans: 68,11313
DZ. Harekat – Lisans: 67,38427 – Ön Lisans: 65,600067
DZ. İstihkam – Lisans: 89,38838 – Ön Lisans: 75,62438
DZ. Seyir – Lisans: 70,24622 – Ön Lisans: 67,83760
DZ. Uçak Bakım – Lisans: 68,73274 – Ön Lisans: 72,04527
HV. Muharebe – Bilgi Sistem İşletim – Lisans: 77,05753 – Ön Lisans: 70,73445
HV. İkmal – Lisans: 80,70316 – Ön Lisans: 72,08074
HV. Maliye – Lisans: 82,74016 – Ön Lisans: 76,54015
HV. Personel – Lisans: 82,89674 – Ön Lisans: 74,55428
HV. Ulaştırma – Lisans: 84,92157 – Ön Lisans: 73,17630
K. Bakım – Mühimmat – Lisans: 83,29233 – Ön Lisans: 76,34178
K. K. KR. HVCL. – YNG. OP. – Lisans: 82,35491 – Ön Lisans: 82,83631
K. K. Hava Savunma – Lisans: 85,3192 – Ön Lisans: 81,05570
K. K. Personel – Lisans: 86,48705 – Ön Lisans: 81,35881