Astsubay KPSS taban puanları 2021 KPSS Astsubay alımı puanları

2021 yılında TSK bünyesine alınacak astsubaylar için KPSS taban ve tavan puanları dikkat çekiyor. Ön lisans ve lisans mezunu kişiler alımlara başvuru yapabiliyor. Peki, gerekli olan puanlar nedir?

Astsubay KPSS taban puanları 2021

TSK 2021 alımların lisans ve ön lisans mezunlarından alım yapacak. Alımlarda adayların başvuru yaptıkları birim için farklı taban ve tavan puanları isteniyor. İşte alımlarda birimlere göre puanları;

DZ. Bilgi Teknolojisi – Lisans: 66,79275 – Ön Lisans: 68,15172 DZ.

Elektronik – Lisans: 60,57575 – Ön Lisans: 68,11313

DZ. Harekat – Lisans: 67,38427 – Ön Lisans: 65,600067

DZ. İstihkam – Lisans: 89,38838 – Ön Lisans: 75,62438

DZ. Seyir – Lisans: 70,24622 – Ön Lisans: 67,83760

DZ. Uçak Bakım – Lisans: 68,73274 – Ön Lisans: 72,04527

HV. Muharebe – Bilgi Sistem İşletim – Lisans: 77,05753 – Ön Lisans: 70,73445

HV. İkmal – Lisans: 80,70316 – Ön Lisans: 72,08074

HV. Maliye – Lisans: 82,74016 – Ön Lisans: 76,54015

HV. Personel – Lisans: 82,89674 – Ön Lisans: 74,55428

HV. Ulaştırma – Lisans: 84,92157 – Ön Lisans: 73,17630

K. Bakım – Mühimmat – Lisans: 83,29233 – Ön Lisans: 76,34178

K. K. KR. HVCL. – YNG. OP. – Lisans: 82,35491 – Ön Lisans: 82,83631

K. K. Hava Savunma – Lisans: 85,3192 – Ön Lisans: 81,05570

K. K. Personel – Lisans: 86,48705 – Ön Lisans: 81,35881