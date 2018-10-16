Astımlı çocuğa grip aşısı



Astımlı çocuklarda basit bir grip nefes darlığına yol açabilir. Onun için astımlı çocukların, grip olanlarla temastan kaçınmaları ve her yıl sonbaharda grip aşısı olmaları gerekmektedir.

Grip aşısı, gribi tamamen engellemez ancak sıklığını ve şiddetini azaltabilir.

Astıma kesin teşhis konulması da kolay değil..

Astımlı hastaların sigara ile temastan, hava kirliliğinden, grip ve soğuk algınlığından, solunum yolunu tahriş eden maddelerden ve en önemlisi alerjilerden korunması gerekir. Bunları bilip de evde astımlı olsun olmasın minik çocuklar varken sigara içmek, tam bir anne baba sorumsuzluğudur. Bu insanlar çocuklarını tedavisi çok zor ve ömür boyu çekilen bir hastalığa iteklediklerini unutmamalıdır.

Astım çocukluk çağının en sık görülen sağlık sorunlarından biridir. Ülkemizde her 10-15 çocuktan birinde astıma benzer bulgular vardır. Bazı çocuklarda astım görülme riski diğerlerine göre daha da fazladır.

Birinci dereceden akrabalarında astım veya alerjik nezle olan çocuklarda, bebeklikte besin alerjisi veya egzaması olan çocuklarda ileride astım gelişme riski fazladır.

Astım hastalığının erken dönemde tanınması ve tedaviye erken dönemde başlanması ve hastalığın düzenli doktor kontrolü gerektirdiği unutulmamalıdır.

Özellikle 5 yaş altındaki çocuklarda astım ve diğer hışıltılı hastalıkların ayrımını tam olarak yapmak çok zor. Çünkü bu hastalıklar hem şikayetler açısından birbirlerine benzerler hem de küçük yaşlarda solunum fonksiyon testleri gibi yardımcı testlerin yapılması mümkün olmayabilir.

Göğüste hışıltı küçük çocuklarda sık görülür ve çoğunlukla üst solunum yolunun gribal enfeksiyonlarına bağlı olarak gelişir. Erken yaşlarda sık tekrarlayan bronşioliti olan çocukların yaklaşık %6’sında ilerleyen yaşla beraber ataklar tamamen kesilir. Bu çocukların %39’unda ise sadece ara ara astım benzeri şikayetler olur.

Araştırmalara göre astıma yatkınlığı belirleyen çok sayıda gen olmasına rağmen, genetik yatkınlık sadece %34. Yüzde 66’sı ise çevre şartlarına bağlı olarak ortaya çıkmakta..

TOZ AKARLARINA ÖNLEM

Erken yaşlarda toz akarı gibi çevresel alerjenlere duyarlılık ve saman nezlesi, gıda alerjisi, birinci derece akrabalarda astım olması erken yaşlarda bronşiolit geçiren bir çocuğun ileri yaşlarda astım olması ihtimalini artırıyor. Bir çocukta toza alerji varsa, toz akarlarına yönelik tedbirlerin alınması astımın daha iyi kontrol edilmesini sağlamaktadır.