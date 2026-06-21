  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Laikçi tetikçiler iftira atmıştı! Yusuf Ziya Gümüşel Hoca hastaneye kaldırıldı Hürmüz Boğazı'nda sıcak saatler! ABD ordusu dünyaya duyurdu Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar Şaibeli para trafiğine ‘depremzede bursu’ savunması! Ağbaba'nın danışmanından akıllara ziyan çelişkiler Biri sandalyenin, biri bankın üstünde: Devrik Özgür 'Gel Muharrem'in yolunda Orta Doğu’da yine karışık! ABD ve İran’dan farklı açıklamalar İsrail’de panik büyüyor: İran’ı unutun asıl kabus Türkiye Seferihisar’da 'rüşvet havuzu' patladı! İtirafçı kirli çarkı tek tek deşifre etti! Volkan Ayvazlı olayının perde arkası aralandı! İşkence dediler iftira çıktı Kurtulmuş’tan gelecek dönemin şifresi: Önce Terörsüz Türkiye sonra terörsüz bölge
Kobi ASTİM OSB’den iddialara cevap geldi
Kobi

ASTİM OSB’den iddialara cevap geldi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
ASTİM OSB’den iddialara cevap geldi

Aydın ASTİM Organize Sanayi Bölgesi, 'Sanayici yer bulamıyor' ve 'OSB’de üretim var mı' iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Aydın ASTİM Organize Sanayi Bölgesi hakkındaki, parsel tahsisleri ve üretim durumuna yönelik iddialara rakamlarla cevap geldi.

 

Aydın ASTİM Organize Sanayi Bölgesi’nden (ASTİM OSB) yapılan açıklamada "Son günlerde bazı basın yayın organında ve sosyal medya platformunda karşılaştığımız ’Sanayici yer bulamıyor, parsellerde üretim var mı’ gibi söylemlere karşı doğru bilginin kamuoyu ile paylaşılması uygun görülmüştür. Tüm Organize Sanayi Bölgelerinin yatırımcılar için oluşturduğu tahsise hazır parselleri mer’i mevzuat gereği her ayın başında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı MEYDİP sistemi üzerinden ve OSB’nin internet sitesi üzerinden Türkiye genelinde yayınlanmakta ve e-devlet uygulaması üzerinden herkese açık olarak ilana çıkmaktadır. ASTİM Organize Sanayi Bölgesi’nin de hali hazırda tahsis edilebilecek 7 adet parseli 1 Haziran 2026 tarihinden itibaren MEYDİP sistemi ve web sitemizde herkese açık şekilde ilandadır. Tüm yatırımları kamu kaynağı kullanılmadan OSB’nin kendi öz kaynakları ile gerçekleştirilmekte olan 225 hektar büyüklüğünde ilave yatırım etabımızda kamulaştırma çalışmaları tamamlandıkça oluşturduğumuz 15 adet ilave parseller de 2023-2025 yıllarında mevzuatta belirtilen usulle yatırımcılarımıza tahsis edilmiş ve fabrika inşaatları sürmektedir. Aydın ASTİM Organize Sanayi Bölgesince günümüze kadar 153 adet sanayi parseli tahsisi gerçekleştirilmiştir. 153 tahsisli parselden 132 adedinde bir fiil fabrika yapısı bulunmakta, bunlardan 120 adedi üretimde, 9 adedi üretim hazırlığında, 3 adedi geçici kapalı durumdadır. Yine 153 adet parselden 15 adedinde inşaat faaliyeti yürütülmekte, 6 adedi de proje safhasındadır. Bölgemizde mevzuat kapsamında yatırım süresi geçmiş boş parsel bulunmamaktadır. Yukarıda bahsi geçen parsel tahsis bilgilerine ve diğer istatistiklere tüm kamuoyuna açık şekilde web adresimizden de ulaşılabilmektedir. ’Sanayici yatırım için yer bulamıyor’ gibi hayatın olağan akışından ve mevzuat kapsamındaki mevcut uygulamalardan uzak, kaynağı doğrulanmamış söylemlere yatırımcılarımızın itibar etmemesini, kamuoyuna bilgi vermek isteyenlerin öncesinde OSB’mizden bilgi edinerek veya web sitesi ve sosyal medya platformlarını takip ederek kamuoyunu doğru bilgilendirmelerini rica ederiz" ifadeleri yer aldı.

Almanya’nın dev sektörü krizden çıkamıyor! KOBİ’lerde iflas alarmı büyüyor
Almanya’nın dev sektörü krizden çıkamıyor! KOBİ’lerde iflas alarmı büyüyor

Kobi

Almanya’nın dev sektörü krizden çıkamıyor! KOBİ’lerde iflas alarmı büyüyor

Samsun’da genç danışmanlar KOBİ’ler için yetiştirilecek
Samsun’da genç danışmanlar KOBİ’ler için yetiştirilecek

Kobi

Samsun’da genç danışmanlar KOBİ’ler için yetiştirilecek

Samsun’da e-ticaret seferberliği! Üretici ve KOBİ’lere dijital pazar kapısı açıldı
Samsun’da e-ticaret seferberliği! Üretici ve KOBİ’lere dijital pazar kapısı açıldı

Kobi

Samsun’da e-ticaret seferberliği! Üretici ve KOBİ’lere dijital pazar kapısı açıldı

KOBİ’lere özel ticari araç fırsatı! Opel'den kaçırılmayacak teklif
KOBİ’lere özel ticari araç fırsatı! Opel'den kaçırılmayacak teklif

Otomotiv

KOBİ’lere özel ticari araç fırsatı! Opel'den kaçırılmayacak teklif

KOBİ’lere nefes aldıracak destek başladı!
KOBİ’lere nefes aldıracak destek başladı!

Kobi

KOBİ’lere nefes aldıracak destek başladı!

Balıkesir’de KOBİ’lere dijital dönüşüm rotası!
Balıkesir’de KOBİ’lere dijital dönüşüm rotası!

Kobi

Balıkesir’de KOBİ’lere dijital dönüşüm rotası!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23