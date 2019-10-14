Astıkları bayraklar da işe yaramadı! Esed YPG'yi 'terörist' ilan etti ABD'nin çekilmesiyle birlikte Türkiye'nin operasyonlarına karşı yalnız kalan YPG, Esed rejiminden de istediği desteği alamadı. Esed rejimi YPG'yi terörist ilan etti.

Suriye'nin kuzeyindeki bölgeleri işgal eden terör örgütü YPG'nin sonu geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri, Barış Pınarı Harekatı ile bölgedeki tüm dengeleri lehine çevirdi. Esed YPG'yi terörist ilan etti Amerika ve Rusya'nın çekilmesiyle birlikte yalnız kalan YPG'li teröristler ise kurtuluş yolu için Esed yönetimiyle görüşmelere başladı. Görüşmeler, YPG'nin istediği şekilde son bulmadı. Suriye Bakanlar Kurulu, bölgede Araplara yer verilmesine ve YPG'lilerin terörist olarak kabul edilmesine karar verdi. Her yere bayrak asıyorlardı YPG'li teröristler, Türkiye'nin operasyonundan kurtulabilmek için Münbiç ve çevresine Suriye bayrakları asıyordu.

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