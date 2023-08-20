Astarlı Sütlaç: Sıcak yaz günlerinin vazgeçilmezi oldu: Milyon kişi için damak çatlatan tarif! Böyle servis edin

Astarlı Sütlaç, Gaziantep'ten tüm Türkiye'ye yayılan bir lezzet. Bu eşsiz tatlı tarifini adım adım sizler için detaylandırdık. Hadi, birlikte yapalım...

ASTARLI SÜTLAÇ TARİFİ:

MALZEMELER

4,5 su bardağı süt

Yarım su bardağı pirinç

1 kahve fincanı şeker( şeker oranını kendiniz de belirleyebilirsiniz)

1 çay kaşığından az tuz

Zerde kısmı için;

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5 su bardağı su

1 su bardağı toz şeker

1 Tük kahvesi pirinç

1 yemek kaşığı haspir

YAPILIŞI

İlk adımı tatlının sütlacını yaparak başlayın.

Sütlaç için 4,5 su bardağı sütü tencereye aktarın ve kaynatmaya bırakın.

Ardından yıkadığınız pirinci kaynayan sütün içerisine boşaltın ve koyulaşana kadar karıştırın.

Koyulaşan karışımın içerisine tuz ve şekeri ekleyin. Bu aşamada damağınızın tadına göre ayarlamalar yapın.

3-4 dakika daha pişirin ve ocaktan alın.

Elde edilen sütlacı kaselerin içerisinin yarım kısmına kadar koyun ve oda sıcaklığına gelene kadar bekleyin ve daha sonra buzdolabına koyun.

Bu aşamadan sonra üzerinde koyacağınız zerde yapımına geçin.

Zerde için gerekli olan pirinci yıkayın ve süzün.

Tencereye aldığınız pirincin içerisine su koyun. Yumuşayana kadar pişirin.

Ardından şekerini ilave edin ve kıvam alana kadar zerdeyi pişirin.

Pişme sırasında bir köşede haspiri sıcak suya koyun ve renginin çıkmasını bekleyin.

Elde ettiğiniz kıvam koyulaşınca haspirin suyunu, geriye kalan şekeri ilave ederek güzelce karıştırın.

5 dakika daha pişirdikten sonra zerdeyi ocaktan alın.



ve biraz dinlendikten sonra buz dolabında olan sütlacın üzerine zerdeleri ilave edin ve soğuması için tekrardan buzdolabına koyun.

Soğuduktan sonra üzerlerini istediğiniz gibi süsleyerek servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun...

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