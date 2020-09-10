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Aktüel Assange'ın ABD'ye iade davası, Kovid-19 nedeniyle ertelendi
Aktüel

Assange'ın ABD'ye iade davası, Kovid-19 nedeniyle ertelendi

Yeniakit Publisher
2020-09-10 18:44:55 -
Assange'ın ABD'ye iade davası, Kovid-19 nedeniyle ertelendi

LONDRA (AA) - WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iade davası, Washington'u temsil eden avukatlarından birinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıyabileceği şüphesiyle ertelendi.

Londra'daki Old Bailey Mahkemesinde görülen davada, hakim Vanessa Baraitser, "Davadaki avukatlardan birinin virüse maruz kalmış olabileceği konusunda bilgilendirildim. Test sonucunun belli olmasının yarını bulabileceği söylendi. Durumun belirsizliği nedeniyle duruşmalar, test sonucu belli olana kadar ertelenmeli." dedi.

Assange'ın avukatı Edward Fitzgerald ise gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin avukatının Kovid-19 taşıdığının varsayılması gerektiğini vurgulayarak, "Eğer bu doğru varsayımsa gerçekten de burada olmamalıyız. Bu, Kovid-19'un burada, mahkeme salonunda olduğu anlamına geliyor ve ne kadar yayıldığını söylemek de mümkün değil." diye konuştu.

İngiliz basını, ABD'yi temsil eden avukatlardan birinin eşinde virüs görüldüğünü, söz konusu avukatın test yaptırdığını yazdı.

Duruşmaların pazartesine kadar ertelenmesine karar verildi.

7 Eylül'de başlayan duruşmaların tamamlanmasının ay sonunu bulması, kararın açıklanmasının da haftalar hatta aylar alması bekleniyor.

- 175 yıla kadar ceza alabilir

ABD, Londra'nın dışındaki Belmarsh Hapishanesinde tutulan Assange'ı bilgisayar korsanlığı ve casusluğun da aralarında olduğu 18 suçtan yargılamak için İngiltere'den iadesini istiyor.

İade edilmesi durumunda 175 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtilen Assange'ın destekçileri, gazetecilik örgütleri ve insan hakları grupları, İngiltere'ye iade talebini reddetme çağrısı yapıyor.

- Dava süreci

Assange'ın kurduğu Wikileaks, 2010'da, aralarında ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da delillendiren çok sayıda gizli belgeyi yayımlamıştı.

ABD'nin casuslukla suçladığı ve iadesini istediği Assange, hakkında tecavüz ve cinsel taciz suçlamalarıyla açılan davalar için İsveç'e iadesi gündemdeyken, Haziran 2012'de Ekvador'un Londra Büyükelçiliğine sığınmıştı.

Assange, Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinden 11 Nisan 2019'da çıkarılarak gözaltına alınmış ve "kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal etmekten" tutuklanmıştı.

Mahkeme, Assange'ı bu suçtan 50 hafta hapse mahkum etmişti. 50 haftalık cezasını dolduran Assange'ın iade talebi çerçevesinde tutuklu kalmasına karar verilmişti. İade davasının ilk turu şubatta görülmüş, mayısta yapılması planlanan ikinci tur ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 7 Eylül'e ertelenmişti.

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