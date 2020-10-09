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Ekonomi Assan Alüminyum’dan eğitime 150 tabletle destek
Ekonomi

Assan Alüminyum’dan eğitime 150 tabletle destek

Assan Alüminyum, sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında yürüttüğü kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerini sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-09 09:11:00 -
Assan Alüminyum’dan eğitime 150 tabletle destek

Son olarak Tuzla Belediyesi’nin Askıda Tablet kampanyasına destek olan şirket, pandemi nedeniyle eğitimlerini evlerinde sürdüren, ancak derslere katılım ve takip için gerekli cihazları olmayan öğrenciler için devreye girdi. Assan Alüminyum, 150 adet tablet alımı gerçekleştirerek öğrencilerin eğitimlerine destek oldu. Kibar Holding Üst Yöneticisi (CEO) Haluk Kayabaşı, Kibar Grubu olarak kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinin odağında geleceğin teminatı çocukların ve eğitimin bulunduğunu söyledi. Kayabaşı, “Tuzla Belediyesi’nin Askıda Tablet projesi, Assan Alüminyum’un ivedilikle destek olma kararı aldığı, başka şirketlere de örnek olabilecek bir proje oldu. Yarınımızın teminatı çocuklarımızın eğitime eşit katılımı için benzer projelerde yer almaya, yenilerini üretmeye devam edeceğiz” açıklamasında bulundu. Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Assan Alüminyum’un verdiği destekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Assan Alüminyum ve Kibar Grubu’na teşekkürlerimi sunuyorum. Bu duyarlı davranışın başka kuruluşlara da örnek olmasını temenni ediyorum” dedi.

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