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Yaşam Asrın felaketinin boyutunu gözler önüne serildi! 600 yıllık cami böyle yıkıldı
Yaşam

Asrın felaketinin boyutunu gözler önüne serildi! 600 yıllık cami böyle yıkıldı

Yeniakit Publisher
2024-02-04 17:53:00 -

Depremin vurduğu Hatay’da 600 yıllık Mahremiye Camisinin yerle bir olduğu anlara ait görüntüler, asrın felaketinin yıkıcı etkisini yeniden gözler önüne serdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay’da binlerce bina yerle bir olmuş, 25 bine yakın insan hayatını kaybetmişti. Medeniyetlerin başkenti olarak bilinen Hatay'da birçok ibadethane yıkılmıştı. Antakya ilçesinde bulunan 600 yıllık tarihi Mahremiye Camii, 6 Şubat'ta meydana gelen depremle yerle bir oldu. Depremin vurduğu caminin yıkıldığı anlara ait ortaya çıkan görüntüler, depremin korkutucu etkisini gözler önüne serdi.

“Bu görüntüler asrın felaketinin yıkıcı etkisini ortaya çıkardı”

Habibi Neccar Mahallesi Muhtarı Fuat Gövce, tarihi yapının 6 Şubat gecesi yaşanan yıkıma dayanamadığını belirterek, “6 Şubat’ta arkamızda görülen tarihi Mahremiye Camisi o anda yıkıldı. Camimiz çok eski, İbrahim Ethem Hazretlerinin yaptırdığı bir camidir. İnşallah en kısa zamanda yeniden ayağa kalkacaktır. Camimizin yıkım görüntüleri de güvenlik kamerasına yansıdı. Bu görüntüler asrın felaketinin yıkıcı etkisini ortaya çıkardı” ifadelerini kullandı.

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