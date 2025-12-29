Asrın Depremi’nden Asrın İnşası’na!

Gazeteci Hacı Yakışıklı, Hatay’da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile bir araya gelerek bölgedeki dev dönüşümü yerinde inceledi. Yakışıklı, 455 bininci konutun teslim edildiği tarihi ana tanıklık ederken, bölgedeki çalışmaları "sosyal devletin en somut örneği" olarak nitelendirdi.

6 Şubat depremlerinin ardından başlatılan devasa ihya ve inşa süreci, sembolik bir eşiği daha geride bıraktı. 26 Aralık Cuma günü Hatay’da incelemelerde bulunan gazeteci Hacı Yakışıklı, Bakan Murat Kurum ile birlikte sokak sokak gezerek halkın nabzını tuttu. Yakışıklı, Hatay’da sadece yeni bir şehrin yükselmediğini, aynı zamanda kentin tarihi dokusunun titizlikle korunduğunu vurguladı.

455 Bin Konut Hak Sahiplerine Teslim Edildi

Bakan Murat Kurum’un aylar önce verdiği sözü tuttuğunu belirten Hacı Yakışıklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşen törende 455 bininci konutun anahtarının teslim edildiğini aktardı. Sokaklarda vatandaşla iç içe olan Bakan Kurum’un, süreci "Bugün bizim bayramımız" sözleriyle özetlediği ve bu başarının arkasında büyük bir devlet-millet birleşmesi olduğu ifade edildi.

"Deprem Turistleri Gitti, Biz Buradayız"

Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın törendeki çarpıcı açıklamalarına da yer verildi. Erdoğan, deprem döneminde bölgeye sadece "turist" gibi uğrayanları ve seçim sonuçlarına göre depremzedelere tavır alanları eleştirerek, "Onların hiçbirisi ortada yok ama biz buradayız" mesajını verdi. Yakışıklı ise gözlemlerinde, ilk günlerde bölgede "şov yapan" muhalefet belediyelerinin izine rastlanmadığını, inşa sürecinin ise hukuki itirazlar ve vatandaş talepleri nedeniyle titizlikle yönetildiğini belirtti.

Siyasi Tarihe Geçecek Benzetme: "Günümüzün Süleyman’ı ve Sinan’ı"

Törenin en dikkat çeken anlarından biri de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin tarihsel referansı oldu. Bahçeli, deprem sonrası yürütülen dev operasyonu ve imar faaliyetlerini şu sözlerle taçlandırdı:

"Günümüzün Süleyman’ı Recep Tayyip Erdoğan, günümüzün Sinan’ı ise Murat Kurum’dur."

Hacı Yakışıklı, Türkiye’nin bu süreçte Batı’dan yardım dilenmeden, kendi öz kaynakları ve iradesiyle ayağa kalktığını vurgulayarak; Hatay’ın ve diğer illerin "eski ruhla yeni bir yüze" kavuştuğunu bildirdi.