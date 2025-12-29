  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Güllü’nün otopsi raporu tamamlandı! Prof. Kök detayları açıkladı

Hamas yeni liderini seçmeye hazırlanıyor: Haniyye ve Sinvar sonrası...

Bahçeli’den muhteşem benzetme’ Günümüzün Süleyman’ı Erdoğan, Sinan’ı da Murat Kurum

Keşke yardımcını da götürseydin umreye Tanju! O da senin gibi alkolü bırakıp böyle rezil olmazdı

Terörist Netanyahu’nun sır küpü patlatıldı! Utanç verici ahlaksızlıklar, şantaj, rüşvet…

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e tepki

İsrail’in Somaliland ısrarının arkasından “Türkiye planı” çıktı!

65 ilde zehir tacirlerine operasyon! 768 şüpheli yakalandı

Suriye'de Alevi kışkırtmasının sebebi belli oldu: Biz de federasyon istiyoruz!

Ölümle dansı ucuz atlattı! Şişli’de makas terörü bu kez alevlerle bitti
Aktüel Asrın Depremi’nden Asrın İnşası’na!
Aktüel

Asrın Depremi’nden Asrın İnşası’na!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Asrın Depremi’nden Asrın İnşası’na!

Gazeteci Hacı Yakışıklı, Hatay’da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile bir araya gelerek bölgedeki dev dönüşümü yerinde inceledi. Yakışıklı, 455 bininci konutun teslim edildiği tarihi ana tanıklık ederken, bölgedeki çalışmaları "sosyal devletin en somut örneği" olarak nitelendirdi.

Gazeteci Hacı Yakışıklı, Hatay’da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile bir araya gelerek bölgedeki dev dönüşümü yerinde inceledi. Yakışıklı, 455 bininci konutun teslim edildiği tarihi ana tanıklık ederken, bölgedeki çalışmaları "sosyal devletin en somut örneği" olarak nitelendirdi.

6 Şubat depremlerinin ardından başlatılan devasa ihya ve inşa süreci, sembolik bir eşiği daha geride bıraktı. 26 Aralık Cuma günü Hatay’da incelemelerde bulunan gazeteci Hacı Yakışıklı, Bakan Murat Kurum ile birlikte sokak sokak gezerek halkın nabzını tuttu. Yakışıklı, Hatay’da sadece yeni bir şehrin yükselmediğini, aynı zamanda kentin tarihi dokusunun titizlikle korunduğunu vurguladı.

 

455 Bin Konut Hak Sahiplerine Teslim Edildi

Bakan Murat Kurum’un aylar önce verdiği sözü tuttuğunu belirten Hacı Yakışıklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşen törende 455 bininci konutun anahtarının teslim edildiğini aktardı. Sokaklarda vatandaşla iç içe olan Bakan Kurum’un, süreci "Bugün bizim bayramımız" sözleriyle özetlediği ve bu başarının arkasında büyük bir devlet-millet birleşmesi olduğu ifade edildi.

 

"Deprem Turistleri Gitti, Biz Buradayız"

Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın törendeki çarpıcı açıklamalarına da yer verildi. Erdoğan, deprem döneminde bölgeye sadece "turist" gibi uğrayanları ve seçim sonuçlarına göre depremzedelere tavır alanları eleştirerek, "Onların hiçbirisi ortada yok ama biz buradayız" mesajını verdi. Yakışıklı ise gözlemlerinde, ilk günlerde bölgede "şov yapan" muhalefet belediyelerinin izine rastlanmadığını, inşa sürecinin ise hukuki itirazlar ve vatandaş talepleri nedeniyle titizlikle yönetildiğini belirtti.

 

Siyasi Tarihe Geçecek Benzetme: "Günümüzün Süleyman’ı ve Sinan’ı"

Törenin en dikkat çeken anlarından biri de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin tarihsel referansı oldu. Bahçeli, deprem sonrası yürütülen dev operasyonu ve imar faaliyetlerini şu sözlerle taçlandırdı:

 

"Günümüzün Süleyman’ı Recep Tayyip Erdoğan, günümüzün Sinan’ı ise Murat Kurum’dur."

Hacı Yakışıklı, Türkiye’nin bu süreçte Batı’dan yardım dilenmeden, kendi öz kaynakları ve iradesiyle ayağa kalktığını vurgulayarak; Hatay’ın ve diğer illerin "eski ruhla yeni bir yüze" kavuştuğunu bildirdi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Zeki

Güzel sağ olun , ama artık yolları daha geniş yapın ve park yerlerini yeterli oranda yapin. . ileriyi dusunun, chp den zaten hiç hayır yok siz de bari daha iyi işler çıkartın .
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23