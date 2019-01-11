Asriad: Hakkaniyet göz ardı edilmemeli

ASRİAD Genel Başkanı Adnan Danışman, derneğin kuruluş amacının, büyük bir egemenlik mücadelesinin her alanda yaşandığı böyle bir dönemde mücadele içinde yer almak ve yarışa kendi üretim gücü, bilgisi ve becerisiyle katılmak olduğunu söyledi.

Yeni bir tanıtım ihtiyacı

Küresel siyasi aktörlerin ekonomiyi giderek daha fazla araçsallaştırdığı bir postmodern dönem yaşandığının altını çizen Adnan Danışman, insanlığın ortalama bir adalet ve insani bir hayat şartına muhtaç olma zorunluluğunu her geçen gün biraz daha fazla hissettiğini ifade etti. Giderek insanlık faturası haline dönüşen ekonomik faaliyetlerin artık yeniden tanımlanması gerektiğini belirten Danışman, bu tanımın başına da taç olarak hakkaniyet ilkesinin konulması gerektiğini söyledi. İnsanlığın evrene, eşyaya ve maddi değerlere yeni bir bakış açısı getirmesi gerekliliğinin önemine vurgu yapan Danışman, mevcut durumda global hayatın Amerikan Doları endeksli yaşandığını, dünyada gerçek anlamda mal, hizmet ve işçi serbestisi bulunmadığını ifade etti.

İhracata katkı girişimi

Adnan Danışman, ülkemizin ve ümmet coğrafyasının bu çılgın ve haksız rekabet atmosferinde bir çıkış yolu bulması ve kendi değerleriyle var olma becerisi göstermesinin nitelikli anlayışlar, bilgiler ve teknolojiler üretmesine bağlı olduğunun altını çizerken ASRİAD olarak “Önce Nitelik” kavramının kendileri için belirledikleri yol haritasının bir sancağı olduğunu belirtti. Danışman, ülkemizin dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer almasına ve 2023 hedeflerinden biri olan 500 milyar dolarlık ihracat hedefine katkı sağlamak amacıyla yoğun bir çalışma içerisinde bulunduklarını belirterek kendisiyle birlikte bu amaç doğrultusunda var güçleriyle çalışan tüm dernek yönetici ve üyelerine teşekkür etti.

ASRİAD Genel Başkan Yardımcısı Cemil Yıldız ile Kurumsal İletişim Koordinatörü Onur Arifoğlu gazetemizi ziyaret ederek Ekonomi Müdürümüz Mehmet Canıtatlı’ya derneğin faaliyetlerini anlattılar.