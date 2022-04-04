Aspirin limon maskesi tarifi: Cildi gençleştiriyor, kireçlenmeye son veriyor! Aspirin nasıl kullanılır?

Aspirin içeriğinde salisilik asit içerdiğinden cildinizi düzenleyerek leke ve yaraları iyileştirir. Limon harika bir şifa kaynağıdır. Antibakteriyel özelliği sayesinde cilt lekeleri gibi problemlerini ortadan kaldırır.

Aspirin ve limonun karışımından oluşan hazırlanması kolay ve aynı zamanda etkili olan bu maske ile cildinizde oluşan leke, sivilce ve kırışıklıklar yok olacak. Evde yapacağınız kolay ve ekonomik bu teknik ile pahalı kozmetik ürünleri almaya gerek kalmayacak.

Bu maske cildinizi güzelleştirdiği gibi sivilceleri de yok edecektir.

Aspirinli limon maskesinin tarifi:

Gerekli malzemeler

6 Adet aspirin

1 Adet limon

Bal

Zeytin yağı (Kuru ciltli olanlar için)

Karbonat

Hazırlanması:

Aspirinleri havan yardımı ile toz heline getirdikten sonra porselen bir kase içine alın. Ardından 2 yemek kaşığı limon suyunu üzerine ekleyin. Aspirin ve limonun etkileşime girerek yoğun kıvam aldığını göreceksiniz.daha sonra 2 çay kaşığı bal’ı ekleyin. Eğer kuru bir cildiniz varsa 2 çay kaşığı zeytin yağı eklemenizi tavsiye ederiz. Bütün malzemeleri homojen bir hal alıncaya kadar karıştırın. Özenle hazırladığınız bu maskeyi ister yüzünüzün tamamına veya sadece sivilceli bölgeye uygulayın. Maske yüzünüzde yarım saat kadar kaldıktan sonra karbonatlı ve nemli bir bez ile cildinizi temizleyin. Hazırladığınız bu maskeyi haftada 3 defaya kadar uygulayabilirsiniz.

*Cildiniz hassas ise kullanmayın.

*Uygulama esnasında göz bölgesini koruyun.

*Karışımı çocuklardan uzak tutun.

Aspirin zeytinyağı limon karışımı neye iyi gelir?

Keloidleri azaltın

Yaraların iyileşme sürecinde aşırı hücre üretimi sonucunda oluşan aşırı fibröz dokuya “Keloid” adı verilir. Keloid pembe, kırmızı veya ten rengi, düzensiz yumru görünümünde, sert, elastik kıvamlı bir oluşumdur. Göğüs, omuz, sırt, çene, kulaklar ve alt bacaklar keloidin vücutta en sık görüldüğü bölgelerdir.

Aspirin keloid boyutlarının küçülmesine yardım eder. 4 aspirini limon suyu ile karıştırın. Keloid olan bölgeye uygulayın ve en az 20 dakika bekleyin.Kuruduktan sonra yıkayın ve zeytin yağı ile o bölgeyi yumuşatın.

Aspirinle sivilce maskesi

Aspirin limon maskesi, cildinizi ışıl ışıl parlatarak genç ve dinamik bir görünüm kazandırır. Ev yapımı olan bu yöntem sayesinde cildinizdeki kırışıklıklar ve sivilceler kaybolacak. Cildinizin yenilenerek parladığını göreceksiz.

Malzemeler;

3-4 damla limon suyu

2 yemek kaşığı su

4 adet aspirin

Yapılışı;



Aspirinin üzerine limon suyu ve suyu ekleyin ve ezerek pürüzsüz bir kıvam almasını sağlayın. Dilerseniz havanda ezerek daha iyi kıvam almasını sağlayabilirsiniz. Macun kıvamına gelen maskeyi cildinize sürün 15-20 dakika sonra cildinizi ılık su ile durulayın.

Aspirin ve limon karışımı neye iyi gelir?

Aspirin ve limon suyu birleşince cilt için harika bir ikili haline geliyor ve cildinizi tazeleyip iyileştiriyorlar. Bu ikiliden aspirin cilde peeling yapan bazı bileşikler içerirken, limon da içerdiği C vitamini sayesinde güneş hasarını en aza indirgiyor.

Aspirin kullanarak tüm lekelerden kurtulma

Kıyafetlerdeki lekeler Aspirin kullanarak tüm lekelerden kurtulabilirsiniz. 2 ya da 3 aspirini toz hale getirin ve yarım bardak ılık su ile karıştırın. 2 ya da 3 saat lekenin üstünde bekletin ve kıyafeti makineye atın.

Kıl dönmesi

Kıl dönmesi, birçok rahatsızlığa sebep olabilir, bunu aspirinle tedavi edebilirsiniz.2 ya da 3 aspirini 1 çay kaşığı ılık suda eritin. 1 çay kaşığı bal ekleyin. Tedavi etmek istediğiniz bölgeye sürün ve 10 dakika bekleyin. Ilık su ile yıkayın ve cildinizi kurutun. Hafatada 1 ya da 2 kez bunu uygulayın

Ağrı kesici ilaç tedavisi;



Kireçlenme tedavisi bir çok farklı yöntemi içermektedir. Bu tedavi içerisinde, egzersiz, eklem stresini azaltma çabaları, destek grupları ve ağrı kesici ilaçlar yer almaktadır. İlaç olarak ağrı kesiciler ilk tercihlerdir. Parasetamol, aspirin gibi basit ağrı kesiciler başlangıçta son derece etkilidir. Romatizma ilaçları ( non- steroid antienflamatuar ilaçlar) iyi bir seçenektir ve bir çok aşamada hastanın ağrılarını kontrol eder.