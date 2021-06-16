Asperger Sendromu nedir ve belirtileri nelerdir?

Tesla şirketinin sahibi Elon Musk’ın hastalığı olan asperger sendromu gündem konusu haline geldi. Asperger sendromunun ne olduğunu merak eden kişiler, asperger sendromu ne olduğunu ve belirtilerinin ne olduğunu araştırmaya başladı. İşte merak edilen haberin detayları…

Asperger Sendromu nedir?

Otizm spektrum bozuklukları olarak adlandırılan nörolojik bozukluklardan biri olan asperger sendromu, doğuştan gelen ya da doğumdan sonraki ilk yıllarda ortaya çıkan bir nöro-gelişimsel farklılıktır. Beyin yapısında ya da beynin işleyişini sağlayan sinir sisteminde yaşanan bir sorun nedeniyle ortaya çıktığı düşünülüyor. Yüksek işlevli otizm ya da otizm spektrum bozukluğu olarak da adlandırılır. Çocuklar genellikle 3-4 yaşına kadar yaşıtları gibi davranıp, hareket ederler. Ancak hastalık, 3-4 yaşlarından sonra yavaş yavaş belli olmaya başlar. Asperger sendromu erkek çocuklarında daha sık görülür.

Asperger Sendromu belirtileri nelerdir?

1- Çocuklar çevreye duyarsızdır.

2- Sorulara her zaman uygun yanıt vermezler.

3- Tekrarlayıcı davranışları vardır.

4- Duruma uygun olmayan mimik ve jestlere sahiptirler.

5- Konuşmaları uygun ifade ve tonlamadan yoksundur, bu nedenle tekdüze, motor gibi konuşurlar.

6- Çevrelerindeki insanlarla empati yapamazlar.

7- Karşılarındaki insanların duygularını, sözel olmayan iletişimi anlayamazlar.

8- Belli bir konuya abartılı ilgi duyarlar. Örneğin otomobil, uzay, ağaç çeşitleri gibi konularda her ayrıntıyı bilirler. Arabaları motor sesinden bile tanıyabilirler.