ASO ile İŞKUR nitelikli eleman yetiştirecek

Ankara Sanayi Odası (ASO) ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), ‘Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü’ (MEGİP) çerçevesinde nitelikli eleman yetiştirecek. Protokol ile sanayide istihdama katkısının artması amaçlanıyor.

ASO Başkanı Nurettin Özdebir, MEGİP’in işletmelere nitelikli personel bulma noktasında büyük katkı sağlayacağını kaydetti. Ankara İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Üzeyir Yıldırım da protokol kapsamında iki yıl boyunca mesleki eğitim kurslarında teorik ve pratik eğitimi bir arada uygulayacaklarını aktararak, “160 fiili günü geçmeyecek şekilde en fazla 8 ay süreyle düzenlenecek mesleki eğitim kurslarımıza katılan vatandaşlarımıza günlük 61 lira cep harçlığı ödeyeceğiz. Firmalar eğitime katılan kursiyerler için istihdam teşviklerinden de yararlanabilecekler” açıklamasını yaptı.