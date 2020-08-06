ASO 1. OSB'de dijital teknolojiler alanında ilk meslek yüksekokulu kuruldu

ANKARA (AA) - AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR - Eğitim yatırımlarına devam eden Ankara Sanayi Odası (ASO) 1. Organize Sanayi Bölgesi (OSB), ağırlıklı olarak dijital teknolojiler alanında derslerin verileceği meslek yüksekokulunu Ankara Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirdi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Üniversitesi ile ASO 1. OSB iş birliğinde "dijital teknolojiler" alanındaki ilk meslek yüksekokulu olan "Ankara Üniversitesi ASO 1. OSB Meslek Yüksekokulu" 2020-2021 eğitim-öğretim yılında faaliyete başlamayı planlıyor. İlk yıl 40 öğrenci kabul edecek okula, her yıl yeni bir program eklenecek.

Şubat ayında Ankara Üniversitesi ve ASO 1. OSB arasında imzalanan protokol kapsamında kurulan yüksekokul sayesinde, dijital dönüşüm ve Endüstri 4.0 çalışmalarında üniversite ile sanayinin bilgi birikimi, tecrübe ve teknolojisinin, üretilen ürüne ya da eğitim sürecine yansıtılarak, Türkiye'nin eğitim öğretimle sanayide ulusal ve uluslararası alanda rekabet gücünün artırılması hedefleniyor.

Yapay zeka, akıllı ve otomasyon sistemleri gibi dijital teknolojiler alanında ağırlıklı eğitimlerin verileceği meslek yüksekokulundaki ilk programın adı Dijital Fabrika Teknolojileri.

- Sanayiye dijital destek

ASO 1.OSB Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Tütek, bölgede yer alan 331 fabrikanın Dijital Teknolojiler Meslek Yüksekokulu Projesi ile daha da güçleneceğini söyledi.

Sanayicinin nitelikli ve donanımlı çalışan ihtiyacını karşılamak amacıyla üniversite-sanayi iş birliğinin önem taşıdığını belirten Tütek, şöyle devam etti:

"Ankara Üniversitesinin sahip olduğu bilgi birikimini, iş dünyasının ihtiyaçları ve deneyimiyle birleştirerek sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli teknik eleman ihtiyacının karşılanmasını hedefliyoruz. Bu okuldaki gençlerimiz, öğrenimleri süresince stajlarını bölgemizde yer alan 'Model Fabrika'da yapacak ve geleceğin teknolojileri içinde eğitimlerini tamamlayacak. Ankara Model Fabrika'da, firmalarımıza verilecek dijital dönüşüm eğitimleri sonrasında bu okulumuzdan mezun gençlerimizle firmalarımız, kendi dijital sistemlerini kuracak ve yönetecek. Daha sürdürülebilir sistemle firmalarımızın dijitalleşmesi sağlanacak."

Okulun ilk programı olan Dijital Fabrika Teknolojileri programına ilişkin bilgi veren Tütek, bu programla fabrikalarda dijital dönüşüm planlamalarında mühendislere destek olacak ve sahada doğrudan dijital dönüşüm çalışmalarını gözetecek ve yürütecek öğrencilerin yetiştirilmesini amaçladıklarını dile getirdi.

Tütek, son yıllarda dijital dönüşümün ve teknolojinin hızla dünyayı etkisi altına aldığını, Endüstri 4.0'ın iş dünyasına getirdiği yeniliklerin de geleceğin çalışma hayatıyla ilgili birçok yeni teknolojiyi beraberinde getirdiğini ifade etti. Üretim sektöründe robotik sistemler, otomasyon, yapay zeka ve biyoteknoloji gibi alanlardaki gelişmelerin bambaşka bir geleceğe kapı araladığına dikkati çeken Tütek, hayatın her anına etki eden bu dönüşümün, çalışma hayatında ve meslekler üzerinde de etkisini gösterdiğini bildirdi.

Tütek, "Mobil internet, bulut teknolojisi, insansız araçlar, nanoteknoloji ve 4D yazıcıların iş dünyasındaki kullanım yoğunluğunun artmasıyla pek çok meslek yok olurken ya da dönüşürken, yeni mesleklerin önemi ön plana çıkıyor." diye konuştu.



