Aslı Şen, umreden o ürünün reklamını yaptı! Sosyal medya ayağa kalktı
İş kadını Aslı Şen umreye gitti. Cemiyet hayatının ünlü ismi Şen'in, fona Kabe'yi alarak markasının reklamını yapması ise tepki çekti.
İş kadını Aslı Şen umreye gitti.
Cemiyet hayatının ünlü ismi Şen'in, fona Kabe'yi alarak markasının reklamını yapması ise tepki çekti.
Şen'in umreden ürün reklamı yapmasına isyan eden sosyal medya kullanıcıları "Allah gözlerini doyursun pes", "Ben utandım", "Dünya malı dünyada kalır", "İnsan biraz utanır" yorumları yaptı.