Aslı Baykal, ‘yola devam’ kararı veren Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi

Girdiği 12 seçimde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koltuk sevdasına düştü.

Herkes istifasını beklerken "Yola devam" diyen Kılıçdaroğlu'na tepkiler yükseldi.

O isimlerden biri de, CHP'nin unutulmaz lideri Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal oldu.

"Kılıçdaroğlu ve yöneticileri, CHP ile helalleşmeli"

Baykal, henüz sandıklar kapanmadan Kılıçdaroğlu'nun derhal görevi bırakması gerektiğini söyledi.

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Baykal, şu ifadeleri kullandı:

Cumhuriyet Halk Partisi, en yanlış adayla seçime girdi ve partiyi ele geçirip kuruluş ilkeleri ile helalleşen Kemal Bey ile vatandaş helalleşti. Doğruları söyleyip Kemal Bey’in yönetimini ve adaylığını eleştiren herkes ağır bir şekilde linç edildi ve adeta bir operasyon yapıldı. Şimdi acilen hem Kemal Bey hem de onun gibi düşünen tüm yöneticiler ile CHP helalleşmeli. Türkiye’nin emniyetini, Cumhuriyetin kuruluş ilkelerinin sürekliliğini sağlamak iktidarda da olsa muhalefette de olsa CHP’nin sorumluluğudur, bunu yapabilecek kişi başına geçmelidir. Seçim bahanesi veya çeşitli sebeplerle Kemal Bey ve yönetiminin ilkesizliğine boyun eğmiş ve onları desteklemiş birisi CHP lideri olursa; Türkiye’nin her sorununa da seyirci kalacak, çıkarına düşkün, sıradan insanlardan birisi başa gelmiş olur ve CHP’nin eriyip gitmesi önlenemez.

"Diktatör Kılıçdaroğlu"

Ancak çok geçmeden kameralar karşısına çıkan Kemal Kılıçdaroğlu, ana muhalefet liderliğini bırakmayacağını açıkladı.

Bunun üzerine bir paylaşım daha yapan Baykal, “Diktatör Kılıçdaroğlu CHP'yi yemeğe devam etme kararı aldı. Vebali buna destek olan herkesin boynuna olacaktır.” dedi.