  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

CHP'de seçim kavgası! 'Şerefsiz', 'Müptezel'

ABD basını demokrasiye gölge düşürmeye çalıştı: "Seçimi Putin kazandı"

İşte Ekrem'in seçmenine saygısı! Hezimetten sonra kayboldu..

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın balkon konuşmasından tarihi kareler!

Erkan Yusovic'in tarikat ve cemaat hayali suya düştü! Seçim sonrası ilk mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferi sonrası Ayasofya'da namaz kuyruğu

İrfan Değirmenci ve Ayşenur Arslan'ın 'balkon' hayali patladı! Sosyal medyayı sallayan video

Sosyal medyayı sallayan video! Kılıçdaroğlu ve Erdoğan arasındaki diyalog gülme krizine soktu

Yüzde 52'yi hazmedemeyenler kendilerini böyle avuttu: Ülkenin yarısı yalana ve nefrete boyun eğmedi!

İYİ Parti'de ilk fitili Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın ateşledi! 'Jubileni Akşener'den özür dileyerek yap'
Gündem Aslı Baykal, ‘yola devam’ kararı veren Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi
Gündem

Aslı Baykal, ‘yola devam’ kararı veren Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi

Yeniakit Publisher
2023-05-29 10:01:00 -
Aslı Baykal, ‘yola devam’ kararı veren Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi

Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, 12’nci yenilgisine rağmen koltuğu bırakmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi. Baykal, “Diktatör Kılıçdaroğlu CHP'yi yemeğe devam etme kararı aldı. Vebali buna destek olan herkesin boynuna olacaktır” dedi.

Girdiği 12 seçimde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koltuk sevdasına düştü.

Herkes istifasını beklerken "Yola devam" diyen Kılıçdaroğlu'na tepkiler yükseldi.

O isimlerden biri de, CHP'nin unutulmaz lideri Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal oldu.

"Kılıçdaroğlu ve yöneticileri, CHP ile helalleşmeli"

Baykal, henüz sandıklar kapanmadan Kılıçdaroğlu'nun derhal görevi bırakması gerektiğini söyledi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Baykal, şu ifadeleri kullandı:

Cumhuriyet Halk Partisi, en yanlış adayla seçime girdi ve partiyi ele geçirip kuruluş ilkeleri ile helalleşen Kemal Bey ile vatandaş helalleşti. Doğruları söyleyip Kemal Bey’in yönetimini ve adaylığını eleştiren herkes ağır bir şekilde linç edildi ve adeta bir operasyon yapıldı. Şimdi acilen hem Kemal Bey hem de onun gibi düşünen tüm yöneticiler ile CHP helalleşmeli. Türkiye’nin emniyetini, Cumhuriyetin kuruluş ilkelerinin sürekliliğini sağlamak iktidarda da olsa muhalefette de olsa CHP’nin sorumluluğudur, bunu yapabilecek kişi başına geçmelidir. Seçim bahanesi veya çeşitli sebeplerle Kemal Bey ve yönetiminin ilkesizliğine boyun eğmiş ve onları desteklemiş birisi CHP lideri olursa; Türkiye’nin her sorununa da seyirci kalacak, çıkarına düşkün, sıradan insanlardan birisi başa gelmiş olur ve CHP’nin eriyip gitmesi önlenemez.

"Diktatör Kılıçdaroğlu"

Ancak çok geçmeden kameralar karşısına çıkan Kemal Kılıçdaroğlu, ana muhalefet liderliğini bırakmayacağını açıkladı.

Bunun üzerine bir paylaşım daha yapan Baykal, “Diktatör Kılıçdaroğlu CHP'yi yemeğe devam etme kararı aldı. Vebali buna destek olan herkesin boynuna olacaktır.” dedi.

Kılıçdaroğlu yine istifa etmedi! Destekçileri isyan etti
Kılıçdaroğlu yine istifa etmedi! Destekçileri isyan etti

Gündem

Kılıçdaroğlu yine istifa etmedi! Destekçileri isyan etti

Binali Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na müthiş gönderme
Binali Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na müthiş gönderme

Gündem

Binali Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na müthiş gönderme

CHP Kılıçdaroğlu'na karşı kazan kaldırdı! Tanju Özcan'dan 'koltuğu bırak' çağrısı
CHP Kılıçdaroğlu'na karşı kazan kaldırdı! Tanju Özcan'dan 'koltuğu bırak' çağrısı

Siyaset

CHP Kılıçdaroğlu'na karşı kazan kaldırdı! Tanju Özcan'dan 'koltuğu bırak' çağrısı

CHP yanlısı Jahrein'den Kılıçdaroğlu'na: 'Tuvalet terliği'
CHP yanlısı Jahrein'den Kılıçdaroğlu'na: 'Tuvalet terliği'

Gündem

CHP yanlısı Jahrein'den Kılıçdaroğlu'na: 'Tuvalet terliği'

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23