Aslanı kucağında taşıyan kadının görüntüleri viral oldu!

Kuveyt'te bir kadının, evden kaçan aslanı kucağında taşıdığı görüntüler sosyal medyada viral oldu.

Evlerde vahşi hayvanların beslendiği bilinen Kuveyt'te bir aslanın kaçması bölgede paniğe neden oldu.

Aslanı kucağında taşıdı

Polisle irtibata geçerek sahibi olduğu aslanın yerini öğrenen genç kadın, yaptığı hareketle sosyal medyada gündem oldu. Kadın, soğukkanlı bir şekilde kucağına aldığı aslanı taşıyarak evine götürdü.

Bu yılın başında çekildiği öğrenilen video sosyal medyada viral oldu.

Twitter'da izlenme rekoru kıran ve binlerce beğeni ile retweet alan videoya gelen yorumlardan bazıları şu şekilde: