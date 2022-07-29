  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Aslanı kucağında taşıyan kadının görüntüleri viral oldu!
Aktüel

Aslanı kucağında taşıyan kadının görüntüleri viral oldu!

Kuveyt'te evden kaçan aslanını kucağında taşıyan kadının görüntüleri sosyal medyada viral oldu.

Yeniakit Publisher
2022-07-29 23:26:00 -
Aslanı kucağında taşıyan kadının görüntüleri viral oldu!

Kuveyt'te bir kadının, evden kaçan aslanı kucağında taşıdığı görüntüler sosyal medyada viral oldu.

Evlerde vahşi hayvanların beslendiği bilinen Kuveyt'te bir aslanın kaçması bölgede paniğe neden oldu. 

Aslanı kucağında taşıdı

Polisle irtibata geçerek sahibi olduğu aslanın yerini öğrenen genç kadın, yaptığı hareketle sosyal medyada gündem oldu. Kadın, soğukkanlı bir şekilde kucağına aldığı aslanı taşıyarak evine götürdü.

Bu yılın başında çekildiği öğrenilen video sosyal medyada viral oldu. 

Twitter'da izlenme rekoru kıran ve binlerce beğeni ile retweet alan videoya gelen yorumlardan bazıları şu şekilde:

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23