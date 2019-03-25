Aslan’dan çiftçiyi sevindirecek proje

Saadet Partisi Karaköprü Belediye Başkan Adayı Essum Aslan, sulama kanallarının üzerine Avrupa Birliği fonlarıyla güneş panellerini döşeyip kırsalda kullanılan elektriğin daha ucuza mal edileceğini söyledi.

Saadet Partisi Karaköprü Belediye Başkan Adayı Essum Aslan Kırsal mahalleleri ziyaret etmeye devam ediyor. Katıldığı toplantıda konuşan Aslan, köylerde çiftçilik yapan vatandaşların elektrik başta olmak üzere çok ciddi sorunları olduğunu söyledi.

Köylerin sıkıntılarını biliyoruz

Köydeki sıkıntıları bildiğini söyleyen Aslan, “Çiftçilerin çok ciddi sıkıntısı var. Desteklemeler 650 kilodan 450 kiloya düştü. Bu maddi krizde çiftçi için bu ciddi bir problemdir. Çiftçilerin şu anda sulamada kullandığı elektrik faturaları da çok yüksektir. Sadece hizmet anlamında değil çiftçinin tarımsal alanda da desteklenmesi gerekiyor. Urfa’nın tarım, turizm ve tarıma dayalı sanayi gibi üç tane kurtuluş yolu var” dedi.

Çiftçi üretmezse kurtuluşumuz yok

Bu üç etkenin hayata geçirilmesi durumunda sorunların çözüleceğini belirten Aslan, “Biz bunları yapamazsak, buraya yol da getirsek kaldırım da yapsak hiçbirimizin kurtuluşu olmayacak. Çiftçi üretemezse pazarda patates, patlıcan ve biber alamayız. Bu günlere bu sebepten dolayı geldik. Eğer çiftçi üretemezse tekrar söylüyorum, istediğiniz kadar kaldırım taşı yapın ”ifadelerini kullandı.

Elektrik kesintilerine çözüm olacak proje hazır

Çiftçilerin en temel sorunlarından biri de elektrik faturalarının yüksekliği ve sürekli olan kesintiler olduğunu vurgulayan Aslan, “Sulama kanallarının üzerine Avrupa Birliği fonlarıyla güneş panellerini döşeyip kırsalda kullandığımız elektrik parasını çok aşağıya indirebiliyoruz. Bunu sadece Karaköprü için değil bütün ilçeler için yapmamız gerekiyor. Kısacası belediyenin desteğiyle sulamada kullanılan elektriği yüzde 60’a indirebiliyoruz” diye konuştu.